Сръбски туроператори във Варна: Директната линия Белград–Варна отваря нови възможности за туризма

Представители на сръбския туристически бизнес и Air Serbia се запознаха с възможностите на Варна и региона за морски, културен, СПА и целогодишен туризъм

Представители на сръбски туроператори и авиокомпания Air Serbia гостуват във Варна, където се запознаха с туристическите възможности на града и региона.

Посещението е част от усилията на Община Варна за установяване на контакти със сръбския туристически пазар и популяризиране на възможностите за пътуване по директната въздушна линия Белград–Варна. Визитата се реализира в партньорство с летищния оператор „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“.

Групата беше посрещната в Община Варна от заместник-кмета Снежана Апостолова. По време на срещата бяха обсъдени интересите и предпочитанията на туристите от Сърбия, както и възможностите за разработване на комбинирани туристически предложения.

Сред тях са съчетаването на морската почивка с посещения на културно-исторически и природни забележителности, СПА и уелнес услуги, както и участие в различни фестивали и събития.

Директната линия Белград–Варна във фокуса на срещите

Специално внимание беше отделено на директната въздушна връзка между Белград и Варна. Тя създава възможност за по-бърз и лесен достъп до българската морска столица и за увеличаване на туристическия поток от Сърбия.

По време на посещението гостите разгледаха част от значимите културно-исторически и туристически забележителности на Варна и се запознаха с разнообразието от услуги и туристически продукти в региона.

Според предоставената информация сръбските туроператори са споделили много положителни впечатления и са подчертали, че възможностите на дестинацията надхвърлят традиционната морска ваканция.

Община Варна продължава усилията си за позициониране на града като целогодишна туристическа дестинация. Контактите с чуждестранни туроператори, авиокомпании и представители на туристическия сектор са част от политиката за създаване на нови партньорства и по-активно присъствие на Варна на международния туристически пазар.