Спортното училище в Русе открива учебната година на 1 септември

Новозаписаните са със 70% повече спрямо миналото година

Все повече са желаещите да учат в Спортното училище в Русе „Майор Атанас Узунов“. Тази година новите ученици са 71, а предходната са били 42-ма. Това е увеличение с над 70% и се дължи най-вече на усилията на ръководството на учебното заведение. По-рано през деня областният управител Драгомир Драганов посети Спортното училище в крайдунавския град и разговаря с директора Евгени Недев. От срещата стана ясно, че от тази година два нови спорта влизат в семейството на една от най-елитните школи не само в региона, но и в страната – това са баскетбол и скокове на батут. Недев обясни още, че най-късно през април следващата година предстои и откриване на изключително модерен STEM-център, който ще е профилиран в две направления, а именно природни науки и информатика и математика. Стойността на инвестицията надхвърля 252 хиляди лева и е осигурена изцяло като безвъзмездно финансиране от Европейския съюз и Националния план за възстановяване и устойчивост. Директорът на Спортното училище сподели още, че от страна на Министерството на младежта и спорта е получил „зелена светлина“ за изграждане на физкултурен сало в двора на училището, като финансирането вече е одобрено от Министерството на образованието и науката. „Идеята да превърнем този салон в мини мултифункционална спорта зала за 100 души с три трибуни за събития“, каза още Евгени Недев. Той сподели още, че от средата на септември се очаква да започне и цялостен ремонт на сградата на училището, като средствата са осигурени от Министерството на младежта и спорта. Училището влиза в положителната статистика и по още едно направление. Това е, че от новата учебна година са осигурен 12 нови работни места, половината от които за треньори, а останалите за преподаватели по общообразователни предмети. По думите на Драганов това е едно от най-бързо развиващите се учебни заведения в цялата страна, като освен отлични възможности за обучение, предоставя и много добри условия за последващата реализация и средношколски живот.

В крайна сметка от 1 септември в класните стаи на „Майор Атанас Узунов“ ще влязат 280 ученици от 5 до 12 клас. Училището е едно от шестте държавни спортни учебни заведения в страната и тази година отбеляза 55 години от създаването си. В своята повече от половин вековна история училището може да се гордее с внушаващите над 5500 медала от национални и международни състезания, като близо 2000 от тях са златните. Спортът с най-много медали – над 1700, от които над 550 златни в историята на училището, е кану-каякът. В училището пътя към успеха са започнали трима олимпийски шампиони – Валентин Йорданов, Христо Марков и Таню Киряков, 62-ма медалисти от световни първенства и 88 победители от най-големите европейски спортни форуми.

Началото на учебната година ще бъде дадено идния понеделник /1 септември/ от 09.00 часа в двора на училището.

