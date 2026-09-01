Спортното училище в Разград откри новата учебна година със 180 ученици

Възпитаниците на училището се подготвят в 11 вида спорт, а сред новите дисциплини са бадминтон, волейбол и тенис на маса

Спортното училище в Разград откри тържествено учебната 2026/2027 година. Гост на церемонията беше заместник-кметът на Община Разград Елка Неделчева, която поздрави учениците, преподавателите и треньорите.

В училището през новата учебна година ще се обучават общо 180 ученици, които се подготвят в 11 вида спорт.

Елка Неделчева: Избрали сте труден, но достоен път

В приветствието си заместник-кметът поздрави младите хора за избора им да съчетават образованието със сериозна спортна подготовка.

Тя благодари на директора Дениз Хамид и педагогическия колектив за работата им през последните години и за утвърждаването на училището като образователно средище, което подготвя млади спортни таланти.

Неделчева пожела на учениците да бъдат здрави, упорити, търпеливи и амбициозни и изрази надежда техните бъдещи успехи на международни състезания да дават повод многократно да звучи българският химн. Тя предаде и поздравите на кмета на Разград Добрин Добрев и връчи поздравителен адрес от негово име.

Директорът Дениз Хамид също се обърна към учениците, родителите и преподавателите. Той благодари за институционалната подкрепа и подчерта, че възпитаването на здрави и успешни млади хора е обща мисия.

Три нови спорта и нови треньори

През учебната 2026/2027 година в Спортното училище в Разград се въвеждат бадминтон, волейбол и тенис на маса. Към треньорския състав се присъединяват Ивелина Иванова по бокс, Айшегюл Ахмедова по волейбол и Фатме Шабан по борба.

Сред гостите на церемонията бяха заместник областният управител Косьо Косев, началникът на РУО – Разград Ангел Петков, главният секретар на Областната администрация Светлин Симеонов и експертът по спорт в Община Разград Златина Георгиева.

След официалната част беше спазена традицията директорът да плисне менче с вода за успешна учебна година, а първи прага на училището прекрачиха седмокласниците.