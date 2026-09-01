Спортно училище „Васил Левски“ в Пловдив откри новата учебна година

Николай Бухалов пожела на младите спортисти да издигат българския флаг на европейски, световни и олимпийски форуми

Спортно училище „Васил Левски“ в Пловдив откри тържествено новата учебна година. Сред гостите на церемонията беше заместник-кметът по спорт и младежки дейности на Община Пловдив Николай Бухалов.

Празникът започна с посрещането на училищното знаме и издигането на българския флаг. Честта се падна на възпитаника на училището Виктор Костадинов – бронзов медалист от Европейското първенство по вдигане на тежести за кадети в Косово.

Николай Бухалов: Това училище гради характери, личности и шампиони

Двукратният олимпийски шампион по кану-каяк Николай Бухалов приветства новия директор на училището Величка Мицина, учениците, преподавателите и родителите.

„В далечната 1980 година прекрачих прага на това училище и присъствието ми днес тук ме връща в спомените ми. И тогава, и сега Спортно училище „Васил Левски“ е история и институция, която гради характери, личности и шампиони“, заяви Бухалов.

Той поздрави младите спортисти за избора им да се обучават в училището и им пожела един ден да издигат българския флаг на европейски, световни и олимпийски форуми.

Приветствия по случай началото на учебната година отправиха още директорът Величка Мицина, заместник-областният управител Рангел Матански и олимпийският медалист Йордан Йовчев.

Поздравителен адрес до училището беше изпратен и от министъра на младежта и спорта Енчо Керязов.