Спортно училище „Пиер дьо Кубертен“ в Ямбол откри новата учебна година

Млади спортисти и треньори бяха отличени за високи постижения, а възпитаниците на училището положиха клетва на спортиста

С тържествена церемония Спортно училище „Пиер дьо Кубертен“ в Ямбол откри учебната 2026/2027 година. По традиция възпитаниците на училището се завърнаха в класните стаи и тренировъчните зали на 1 септември.

Празничният ден започна с посрещане на училищното знаме, издигане на националния трибагреник и изпълнение на химните на България и на Спортното училище. Спортният факел напомни на учениците за олимпийските ценности и отговорността да защитават достойно името на своето училище.

Сред гостите бяха заместник-кметът на община Ямбол Диана Димитрова и началникът на Регионалното управление на образованието – Ямбол Георги Георгиев.

„Успехът не идва лесно – той идва с отговорност, дисциплина, постоянство и труд. Бъдете упорити не само в спортните зали и на стадионите, но и в класните стаи“, обърна се Диана Димитрова към учениците. Тя подчерта, че спортът остава сред приоритетите на Община Ямбол.

Награди за високи спортни и учебни постижения

По време на церемонията учениците демонстрираха част от спортовете, развивани в училището – бокс, скокове на батут, баскетбол, лека атлетика, модерен петобой, борба и спортна стрелба.

Сред отличените беше десетокласникът Калоян Петков – европейски шампион и вицешампион по спортна стрелба, както и неговият треньор Георги Стоянов. Награда получи и треньорът по лека атлетика Петрана Чамова за високото постижение на нейния възпитаник Зинга Фирмино, класирал се на шесто място на световното първенство по лека атлетика в САЩ.

Отличени бяха и учениците, постигнали успех 6.00 – Павел Джонгозов, Георги Петров, Диан Димов, Михаил Енчев, Калоян Петков, Габриелла Милкова, Михаела Колева, Преслав Бочуков и Марсела Георгиева.

Спортистите положиха клетва

С особено внимание бяха посрещнати петокласниците и шестокласниците, които за първи път стават част от семейството на Спортно училище „Пиер дьо Кубертен“. Поздравления получиха и дванадесетокласниците, за които това беше последният първи учебен ден.

Възпитаниците положиха клетва на спортиста, с която обещаха да тренират с постоянство, да се състезават честно, да уважават съперниците си, да пазят честта на училището и да не се отказват пред трудностите.

Директорът Милена Тодорова приветства учениците и официално обяви началото на учебната 2026/2027 година. Първият училищен звънец беше даден от седмокласничката Петя Маринова, след което учениците влязоха в класните стаи за първата си среща с класните ръководители.