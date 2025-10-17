Спортните събития, посветени на празника на Стара Загора, продължават и през предстоящия уикенд

Четири турнира ще съберат над 800 участници от цялата страна

Почивните дни ще бъдат наситени с разнообразни спортни събития, които ще обединят любители и професионалисти в различни спортове. Стара Загора отново ще докаже, че е град с активен спортен живот и богати традиции. Това изтъкна Петко Крумов, началник на отдел „Спортни дейности“ в Община Стара Загора.

„Очаква ни динамичен уикенд с четири турнира, които ще съберат над 800 участници от страната. Това е поредно доказателство, че Стара Загора е притегателен център за спортни прояви и младите хора имат възможност да се изявят тук в добра спортна среда“, коментира Петко Крумов.

От 17 до 19 октомври спортен комплекс „Колодрума“ в Стара Загора ще бъде домакин на второто издание на Турнир по мини футбол за мъже „Аязмо Къп 2025“.

В надпреварата ще участват 16 отбора, които ще се състезават във формат 5+1, при време на полувремената по 20 минути. Срещите ще се играят на игрище с размери 45 х 25 м и врати 4 х 2 м. Награди ще получат класиралите се отбори от първо до четвърто място. Официалният старт е на 17 октомври (петък) от 18:00 часа. Организатор на събитието е ФК „Фреш Фрут“.

Спортната програма продължава с Детски футболен турнир на 18 и 19 октомври.

В събитието ще участват 16 отбора в три възрастови групи. В събота, 18 октомври, от 09.00 ч. ще се проведат срещите за набор 2014 година в спортен комплекс „Трейс Арена“. В неделя, 19 октомври, надпреварата продължава на спортните игрища зад Централна поща за родените през 2017 и 2019 година. Началото отново е 09.00 часа.

Организатор е Областният съвет на БФС – Стара Загора.

На 18 октомври (събота) в спортна зала „Иван Вазов“ ще се проведе състезанието по карате киокушин „Купа Стара Загора“. Над 160 каратисти от цялата страна на възраст до 12 и до 14 години ще демонстрират техника, сила и дух. Откриването е предвидено за 11:00 часа, а събитието е част от официалния календар на Българската карате киокушин федерация. Организатор е СККК „АСКЕН“.

На 18 и 19 октомври Общинският плувен басейн ще приеме Международния турнир по плуване „Берое“, част от календара на Българската федерация по плувни спортове.

В него ще се включат близо 300 състезатели, които ще премерят сили в различни стилове и дистанции. Откриването на турнира ще бъде в съботния ден от 15.00 часа.

Организатор на събитието е СКП „Берое“ съвместно с БФПС.

Спортният уикенд в Стара Загора обещава емоции, динамика и много поводи за гордост.

Всички любители на спорта са поканени да подкрепят състезателите и да се насладят на спортните успехи и постижения на състезателите.

Събитията са организирани с подкрепата на Община Стара Загора.

Facebook

Twitter



Shares