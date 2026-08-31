Спортните обекти във Варна с променено работно време за 6 и 22 септември

Част от съоръженията ще останат отворени по време на официалните празници, а детските площадки и кътове ще бъдат със свободен достъп

Част от спортните обекти във Варна ще работят с променено работно време на 6 септември – Деня на Съединението на Княжество България и Източна Румелия, и на 22 септември – Деня на Независимостта на България.

Жителите и гостите на града ще могат да използват игрищата на ОСРК „Младост“ от 08:00 до 20:00 часа, а зала „Скуош“ ще бъде отворена от 09:00 до 20:00 часа.

ОСК „Морска градина“, ПБ „Делфини“ и ОСК „Аспарухово“ също ще приемат посетители от 08:00 до 20:00 часа.

Ледената пързалка ще отвори само на 22 септември

Ледената пързалка в ОСРК „Младост“ няма да работи на 6 септември. Тя ще бъде отворена само на 22 септември, от 08:00 до 20:00 часа.

Всички останали спортни обекти, предоставени за поддръжка и управление на ОП „Спорт – Варна“, ще останат затворени през двата официални празника.

Детските площадки и кътове, стопанисвани от общинското предприятие в ОСРК „Младост“, СК „Виница“, ОСК „Аспарухово“, кв. „Галата“, МСК „Владислав Варненчик“ и парк „Възраждане“, ще бъдат със свободен достъп за гражданите.