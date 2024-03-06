Спортни събития в Добрич

8 март 2024 г., Баскетбол

Момчета до 13 години

11:00 ч. Ънстопабъл – Дунав 2016

15:00 ч. Ънстопабъл- Дунав 2007

Зала „Васил Ангелов“, Търговище

8 март 2024 г., Баскетбол

Момчета до 12 г. – втори отбор

12.00 ч. Варнабаскет – Ънстопабъл

15:30 ч. Ънстопабъл – Светкавица

Зала „Елин Пелин“, гр. Варна

8 – 10 март 2024 г., Тенис

От 8-10.03. в Брашов, Румъния ще се проведе 10-то юбилейно издание на WINTER STARS,

годишен Мастърс за най-добрите двойки от ранглистата на най-голяма аматьорска верига в източна Европа.

Участва Тенис клуб Добруджа

9 март, 19:00 ч., Волейбол

XX кръг Efbet Супер Волей

ВК Добруджа 07 – Левски (София)

Зала „Добротица“

Билети: www.bitly.ws/3ePXH

9 март, 15.30 ч., Футбол

Мач от 24-и кръг на Втора професионална футболна лига.

ФК „Добруджа срещу ФК Янтра в

Стадион „Христо Ботев“, гр. Габрово.

9 март 2024 г., Баскетбол

Момичета 12 г. | ЗП – зона Добруджа / 5-11 място

12:30 ч. Вихър 2002 – Ънстопабъл

16:30 ч. Преслав – Ънстопабъл

Зала „Общинска“, Велики Преслав

9 март 2024 г., Баскетбол

Българска баскетболна лига, Б група, Мъже

12:00 ч. Ънстопабъл Б – „Светкавица“ Търговище

Зала „Икономически университет“, гр. Варна

9 – 10 март 2024 г., Тенис

Регионален турнир по тенис за момичета и момчета до 14 години от календара на БФТ

Участват: Тенис клуб „Добруджа“ и Тенис клуб „Изида“

Място:кортовете на ТК „Изида“, гр.Добрич

9-10 март 2024 г., Лека атлетика

Европейската купа по хвърляния

Участва СКЛА „Добрич“

гр. Лейрия /Португалия/

10 март, 15.00 ч., Футбол

ФК Рилци (Добрич) и ФК Дунав 2 (Русе

Стадион в кв. „Рилци“, гр. Добрич

10 март 2024 г., Баскетбол

Момичета 14 г. |І-Див. ИЗТОК/ 7-10 място

09:00 ч. Ънстопабъл – Преслав

13:00 ч. Ънстопабъл – Айтос

Зала „Общинска“, гр. Велики Преслав

10 март 2024 г., Баскетбол

Юноши 16г. | І-Див. ИЗТОК / 1-6 място

09:00 ч. Ънстопабъл – Делфин Бургас

15:00 ч. Берое – Ънстопабъл

Зала „Добротица“, гр. Добрич

10 март 2024 г., Баскетбол

Българска Баскетболна Лига, А група, Мъже

18.00 ч. Ънстопабъл – Шумен

Зала „Добротица“ гр. Добрич

10 март 2024 г., Футбол

14.30 ч. ФК „Интер“ (Добрич) – ФК „Дружба“ (Люляково)

Областна група по Футбол

Място: стадион „Дружба“- изкуствен терен

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