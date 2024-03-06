Спортни събития в Добрич
8 март 2024 г., Баскетбол
Момчета до 13 години
11:00 ч. Ънстопабъл – Дунав 2016
15:00 ч. Ънстопабъл- Дунав 2007
Зала „Васил Ангелов“, Търговище
8 март 2024 г., Баскетбол
Момчета до 12 г. – втори отбор
12.00 ч. Варнабаскет – Ънстопабъл
15:30 ч. Ънстопабъл – Светкавица
Зала „Елин Пелин“, гр. Варна
8 – 10 март 2024 г., Тенис
От 8-10.03. в Брашов, Румъния ще се проведе 10-то юбилейно издание на WINTER STARS,
годишен Мастърс за най-добрите двойки от ранглистата на най-голяма аматьорска верига в източна Европа.
Участва Тенис клуб Добруджа
9 март, 19:00 ч., Волейбол
XX кръг Efbet Супер Волей
ВК Добруджа 07 – Левски (София)
Зала „Добротица“
Билети: www.bitly.ws/3ePXH
9 март, 15.30 ч., Футбол
Мач от 24-и кръг на Втора професионална футболна лига.
ФК „Добруджа срещу ФК Янтра в
Стадион „Христо Ботев“, гр. Габрово.
9 март 2024 г., Баскетбол
Момичета 12 г. | ЗП – зона Добруджа / 5-11 място
12:30 ч. Вихър 2002 – Ънстопабъл
16:30 ч. Преслав – Ънстопабъл
Зала „Общинска“, Велики Преслав
9 март 2024 г., Баскетбол
Българска баскетболна лига, Б група, Мъже
12:00 ч. Ънстопабъл Б – „Светкавица“ Търговище
Зала „Икономически университет“, гр. Варна
9 – 10 март 2024 г., Тенис
Регионален турнир по тенис за момичета и момчета до 14 години от календара на БФТ
Участват: Тенис клуб „Добруджа“ и Тенис клуб „Изида“
Място:кортовете на ТК „Изида“, гр.Добрич
9-10 март 2024 г., Лека атлетика
Европейската купа по хвърляния
Участва СКЛА „Добрич“
гр. Лейрия /Португалия/
10 март, 15.00 ч., Футбол
ФК Рилци (Добрич) и ФК Дунав 2 (Русе
Стадион в кв. „Рилци“, гр. Добрич
10 март 2024 г., Баскетбол
Момичета 14 г. |І-Див. ИЗТОК/ 7-10 място
09:00 ч. Ънстопабъл – Преслав
13:00 ч. Ънстопабъл – Айтос
Зала „Общинска“, гр. Велики Преслав
10 март 2024 г., Баскетбол
Юноши 16г. | І-Див. ИЗТОК / 1-6 място
09:00 ч. Ънстопабъл – Делфин Бургас
15:00 ч. Берое – Ънстопабъл
Зала „Добротица“, гр. Добрич
10 март 2024 г., Баскетбол
Българска Баскетболна Лига, А група, Мъже
18.00 ч. Ънстопабъл – Шумен
Зала „Добротица“ гр. Добрич
10 март 2024 г., Футбол
14.30 ч. ФК „Интер“ (Добрич) – ФК „Дружба“ (Люляково)
Областна група по Футбол
Място: стадион „Дружба“- изкуствен терен