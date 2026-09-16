Спортна зала „Орловец“ в Габрово ще бъде обновена

Община Габрово подписа договор за изработване на инвестиционен проект, който предвижда енергийна ефективност, нова настилка, обновени седалки и фотоволтаична система

Община Габрово направи нова стъпка към обновяването на спортна зала „Орловец“. Подписан е договор за изработване на инвестиционен проект и осъществяване на авторски надзор, като изпълнител на дейностите е „М-СИНТЕЗ“ ЕООД.

Проектантският екип вече извършва огледи на спортното съоръжение, за да се запознае със състоянието на сградата и особеностите на съществуващата инфраструктура. Събраната информация ще бъде използвана при разработването на конкретните технически решения за ремонта.

Срокът за изготвяне на работния проект е 60 календарни дни. След приключването му залата ще разполага с необходимата техническа документация и обследвания за реализацията на планираните мерки.

Енергийна ефективност и фотоволтаици

Предвидено е цялостно подобряване на енергийната ефективност на „Орловец“. Мерките включват топлинна изолация, подмяна на дограмата и модернизиране на отоплението и осветлението.

Облицовъчният камък по фасадата ще бъде запазен и почистен, а компрометираните плочи ще бъдат подменени. Планирано е и изграждането на фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствени нужди на спортната зала.

По-добри условия за спортисти и публика

Проектът обхваща и пространствата, използвани за спортни събития. Предвиждат се ремонт на игралното поле и подмяна на настилката, обновяване на седалките и спортните съоръжения, както и ремонт на помещенията в сградата.

Обновяването на спортна зала „Орловец“ е част от плановете на Община Габрово за модернизиране на градската среда и създаване на по-достъпни, функционални и комфортни обществени пространства.

Проектирането и авторският надзор се изпълняват като част от проекта „Брегове на съвремието – комплекс от мерки по Програма „Развитие на регионите 2021–2027 г.“.