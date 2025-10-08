Спортна проява в парка за Световния ден на ходенето в събота

И тази година Разград се включва в инициативите за отбелязване на Световния ден на ходенето.

Събитието в Градския парк в събота, 11 октомври, е част от Националната спортна проява за страната по „Програма за развитие на спорта за всички“ на Министерството на младежта и спорта и от Националната програма за физическа активност и развитие на българското население БУЛФАР 25-28.

Организатор на проявата в Разград е Спортен клуб „Спорт за всички“ с председател Здравко Душков. Спортната инициатива се осъществява с финансовата подкрепа на Община Разград и е включена в официалния спортен календар на Българска федерация „Спорт за всички“, чийто член е разградският клуб.

Спортното мероприятие започва в 10:00ч. в събота, 11 октомври, пред Ронда в Градския парк.

Всички желаещи да вземат участие ще имат възможност да преминат ходом или с велосипед един от три маршрута – 1000, 2000 или 3000 метра в периметъра на Градския парк. В събитието е включена и още един вид активност – състезание „Левски скок“ в чест на 188 години от рождението на Васил Левски. Надпреварата в скока на дължина от място ще е в няколко възрастови групи – момчета и момичета 7-8 г., 9-10 г., 11-12 г., 13-14 г., 15-16 г., 17-18 г., както и мъже и жени.

След приключване на ходенето и скока на дължина организаторите са предвидили томбола с награди. За целта всеки участник при записване ще получи талон за участие в томболата.

От Българска федерация „Спорт за всички“ осигуряват тениски с логото на събитието за всички участници.

Отбелязването на Световния ден на ходенето има за цел да популяризира здравословния начин на живот чрез най-лесно достъпната и естествена физическа активност – ходенето.

