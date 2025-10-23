Спортна програма в Стара Загора за периода 24 – 26 октомври 2025 г.

Стара Загора ще бъде домакин на две значими спортни събития в края на октомври, които ще съберат участници от България и чужбина – XIV Международен турнир по плуване “Руси Русев“ и Национален турнир по мини футбол за ветерани.

Това съобщи Петко Крумов, началник на отдел „Спортни дейности“ в Община Стара Загора.

„Винаги се радвам, когато градът ни посреща толкова мотивирани спортисти. Това са събития, които не само създават настроение, но и вдъхновяват. За нас е важно да даваме поле за изява на активните хора. Успех на всички – и участници, и организатори!“, сподели Петко Крумов.

XIV Международен турнир по плуване “Руси Русев” ще се проведе от 24 до 26 октомври 2025 г. в Общинския плувен басейн. Официалното откриване на турнира е на 24 октомври от 16.00 часа. В надпреварата ще се включат стотици състезатели от всички възрастови групи. Събитието е в памет на дългогодишния треньор и деятел на плувния спорт Руси Русев.

В същите дни от 24 до 26 октомври Стара Загора ще стане домакин и на Националния турнир по мини футбол за ветерани. Срещите ще се играят на спортен комплекс „Колодрума“, а началото е в петъчния ден от 17.00 ч. Традиционното събитие събира отбори от цялата страна и предлага истински футболни емоции. Организатор е Българската асоциация по мини футбол (БАМФ).

Спортните събития се провеждат с подкрепата на Община Стара Загора.

