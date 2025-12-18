Спортна програма в Стара Загора за периода 19 – 20 декември

Детски футболен турнир и празник по бадминтон събират най-малките спортисти в навечерието на Коледа

В навечерието на коледните празници Стара Загора ще бъде домакин на две детски спортни прояви, които ще внесат празнично настроение и ще насърчат активния начин на живот сред най-малките. В рамките на спортната програма за 19 и 20 декември градът ще посрещне традиционен Коледен турнир по футбол и Коледен детски празник по бадминтон, като входът за публиката и за двете събития е свободен.

„Детският и масовият спорт са сред нашите основни приоритети. Чрез подобни инициативи даваме възможност на децата да спортуват, да се развиват и да откриват радостта от движението и състезанието още от най-ранна възраст“, подчерта Петко Крумов, началник на отдел „Спортни дейности“ в Община Стара Загора.

На 19 декември (петък) от 9.00 часа в спортна зала „Иван Вазов“ ще се проведе традиционният Коледен турнир по футбол за деца, родени през 2018 и 2019 година. В състезанието ще се включат около 150 малки футболисти от старозагорските клубове „Берое“, „Траяна“, „Локомотив“, „Шампион“ и „Атлетик“, както и отбори гости от Харманли и Раднево. Турнирът ще продължи до 16.00 часа и се организира от Областен съвет на БФС – Стара Загора и Община Стара Загора.

На следващия ден 20 декември (събота), от 9.00 часа в спортна зала „Берое“ ще се проведе ежегодният Коледен детски празник по бадминтон. В него ще участват близо 60 деца на възраст от 5 до 12 години. В специална категория ще се включат и деца, придобили умения чрез програмата „Ваканция“, като за тях състезателната част ще премине под формата на забавни игри, насочени към приобщаването към спорта. Събитието ще продължи до 13.00 часа и се организира от СК „Бадминтон Стара Загора“ с подкрепата на Община Стара Загора.

