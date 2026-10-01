Спортен уикенд за празника на Стара Загора на 3 и 4 октомври

Богата програма за деца и възрастни ще превърне различни точки на града в сцена на спортни надпревари и атрактивни прояви

Спортният уикенд в Стара Загора ще предложи богата програма, която ще събере деца, професионални състезатели, любители на спорта и публика на различни места в града. Събитията на 3 и 4 октомври са част от проявите по повод Деня на Стара Загора – 5 октомври.

„Щастливи сме, че в навечерието на празника на града сме домакини на толкова много и разнообразни спортни събития. Пожелавам успех на всички участници, а на жителите и гостите на града – да намират повече време за спорт“, каза Петко Крумов, началник на отдел „Спортни дейности“.

Съботната програма започва на 3 октомври от 09.00 ч. с традиционния турнир по тенис на корт за „Купата на Кмета“ на Общинския тенис комплекс. Надпреварата продължава и на 4 октомври.

По същото време на 3 октомври от 09.00 ч., на летище Стара Загора започва двудневното събитие „Градът на липите поглежда към небето“. Програмата на 3 и 4 октомври ще даде възможност на малки и големи да видят отблизо самолетите и да се срещнат с хората, за които летенето е професия и страст.

Футболът също е част от спортния уикенд. Традиционният детски футболен турнир започва на 3 октомври от 09.00 ч. Тридесет отбора от набори 2018, 2019 и 2020 ще се включат в проявата, като набори 2018 и 2019 ще играят на спортните игрища зад Централна поща, а набор 2020 – на спортен комплекс „Трейс Арена“. Турнирът няма състезателен характер и поставя акцент върху забавлението, общуването и удоволствието от спорта.

Парк „Артилерийски“ ще бъде домакин на XXI автомобилен ретро събор Стара Загора 2026 на 3 октомври от 10.00 до 16.30 ч. Класически автомобили, мотоциклети и велосипеди от България, Сърбия, Чехия, Германия, Великобритания, Гърция и Румъния ще бъдат част от събитието, допълнено с рок музика на живо и фолклорни изпълнения.

Благотворителен турнир по дартс ще се проведе на 3 октомври от 10.30 ч. в кафе-клуб „Мълния“, а записването започва на място от 10.00 ч. Инициативата е в подкрепа на дългогодишния автомобилен състезател и председател на АСК „Стара Загора“ Илия Бояджиев, пострадал при тежък инцидент по време на автомобилно състезание.

Традиционните народни борби ще започнат на 3 октомври от 11.00 ч. на спортен комплекс „Трейс Арена“. Очакват се над 100 борци в различни категории, а схватките ще се проведат на трева под съпровода на българска народна музика.

На същото място на 3 октомври от 12.00 ч. стартира и детският футболен турнир „Купа Стара Загора“. Над 200 деца от набори 2015 и 2017 от Стара Загора, Ямбол, Сливен и Хасково ще участват в надпреварата, която продължава до 5 октомври.

Атрактивният X кръг от Държавното първенство по силов многобой за 2026 г. ще събере публика в центъра на Стара Загора на 3 октомври от 16.00 ч. Осем от най-силните български атлети ще премерят сили в дисциплини като теглене на 3,5-тонен камион, фермерска разходка, пренасяне на 360-килограмова кобилица, Log Lift, мъртва тяга с автомобил и Atlas Stone. Между дисциплините са предвидени игри с публиката. Събитието е част от кампанията „Силните срещу дрогата“.

Неделната програма започва с Втория национален турнир по адаптирано плуване на 4 октомври от 08.00 ч. в Общинския плувен басейн. В него ще участват деца и младежи с двигателни, интелектуални и сензорни затруднения от цялата страна. Състезанието ще се проведе с електронна измервателна уредба и сертифицирани международни съдии.

Парк „Бранителите на Стара Загора“ ще посрещне състезанието по колоездене и бягане „Въстаниците на Стара Загора 2026“ на 4 октомври от 09.00 ч. Проявата е със свободно участие за деца, любители и лицензирани спортисти.

Над 500 деца от цялата страна на възраст от 6 до 15 години ще излязат на стадион „Берое“ за кръг от Атлетическа лига GO!KIDS на 4 октомври от 09.30 ч.

Традиционният турнир по спортна гимнастика ще започне на 4 октомври от 10.00 ч. в залата по гимнастика на стадион „Берое“. Близо 90 деца и младежи ще участват в състезателни игри с гимнастически елементи и опознавателни въпроси за Стара Загора.