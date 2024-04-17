сряда, април 17, 2024
Последни:
Региона

Спортен календар в Добрич

Редактор

17.04.2024 г., Баскетбол

Юноши 17 г. | ИЗТОК / 1-7 място

12:30 ч. БК Ънстопабъл – БК Шумен

17:45 ч. БК Дунав 2007 – БК Ънстопабъл

Спортна зала «Христо Борисов»,  гр. Варна

19.04.2024 г., Баскетбол

Мини-момчета 11г. | зона Добруджа

09:00 ч. БК Доростол  – БК Ънстопабъл

12:30 ч. БК Дунав 2016 – БК Ънстопабъл

зала «Дръстър», гр. Силистра

20.04.2024 г., Баскетбол

ББЛ Б група 1/4 плейоф

18:00 ч. БК Светкавица  – БК Ънстопабъл Б

зала ИУ, гр. Варна

20.04.2024 г., Футбол

29-и кръг на Втора професионална футболна лига

17.00 ч. ФК Добруджа – ФК Марица, Пловдив

“Стадион Албена 1” в к.к. Албена

20.04.2024 г., Футбол

16.00 ч.  ФК Рилци (Добрич) – ФК Бенковски (Исперих)

Стадион в кв. „Рилци“

20 – 21.04.2024 г., Тенис

Турнир от веригата SPORTYA

Участва Тенис клуб „Добруджа“

Гр. Силистра

20.04.2024 г., Волейбол

Квалификационен турнир от Държавното първенство за момичета под 16 години

10:00 ч.: ВК Добруджа 07 (Добрич) – ВК Волейбол (Пирдоп)

12:00 ч.: ВК ЦПВК (София) – ВК Пирин (Разлог)

16:00 ч.: ВК Волейбол (Пирдоп) – ВК Пирин (Разлог)  

18:00 ч.: ВК Добруджа 07 (Добрич) – ВК ЦПВК (София)

зала УСШ, гр. Добрич

21.04.2024 г., Волейбол

Квалификационен турнир от Държавното първенство за момичета под 16 години

10:00 ч.: ВК ЦПВК (София) – ВК Волейбол (Пирдоп)

12:00 ч.: ВК Пирин (Разлог) – ВК Добруджа 07 (Добрич)

зала УСШ, гр. Добрич

Интересно от мрежата

Вижте още

2. СУ В СОФИЯ ЩЕ Е СРЕД ПЪРВИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИЩА С ИЗУЧАВАНЕ НА ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ В КЛАС

Редактор

Какво да очакваме от 22-ия „София Филм фест на брега” в Бургас

Редактор

Над 100 деца от България и Сърбия се включиха в лекоатлетически игри във Видин

Редактор

Pin It on Pinterest