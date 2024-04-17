Спортен календар в Добрич
17.04.2024 г., Баскетбол
Юноши 17 г. | ИЗТОК / 1-7 място
12:30 ч. БК Ънстопабъл – БК Шумен
17:45 ч. БК Дунав 2007 – БК Ънстопабъл
Спортна зала «Христо Борисов», гр. Варна
19.04.2024 г., Баскетбол
Мини-момчета 11г. | зона Добруджа
09:00 ч. БК Доростол – БК Ънстопабъл
12:30 ч. БК Дунав 2016 – БК Ънстопабъл
зала «Дръстър», гр. Силистра
20.04.2024 г., Баскетбол
ББЛ Б група 1/4 плейоф
18:00 ч. БК Светкавица – БК Ънстопабъл Б
зала ИУ, гр. Варна
20.04.2024 г., Футбол
29-и кръг на Втора професионална футболна лига
17.00 ч. ФК Добруджа – ФК Марица, Пловдив
“Стадион Албена 1” в к.к. Албена
20.04.2024 г., Футбол
16.00 ч. ФК Рилци (Добрич) – ФК Бенковски (Исперих)
Стадион в кв. „Рилци“
20 – 21.04.2024 г., Тенис
Турнир от веригата SPORTYA
Участва Тенис клуб „Добруджа“
Гр. Силистра
20.04.2024 г., Волейбол
Квалификационен турнир от Държавното първенство за момичета под 16 години
10:00 ч.: ВК Добруджа 07 (Добрич) – ВК Волейбол (Пирдоп)
12:00 ч.: ВК ЦПВК (София) – ВК Пирин (Разлог)
16:00 ч.: ВК Волейбол (Пирдоп) – ВК Пирин (Разлог)
18:00 ч.: ВК Добруджа 07 (Добрич) – ВК ЦПВК (София)
зала УСШ, гр. Добрич
21.04.2024 г., Волейбол
Квалификационен турнир от Държавното първенство за момичета под 16 години
10:00 ч.: ВК ЦПВК (София) – ВК Волейбол (Пирдоп)
12:00 ч.: ВК Пирин (Разлог) – ВК Добруджа 07 (Добрич)
зала УСШ, гр. Добрич