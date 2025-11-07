Спорт в Хасково през уикенда
СПОРТ В ХАСКОВО ПРЕЗ ПОЧИВНИТЕ ДНИ
СЪБОТА (08.11.2025 Г.) Спортна зала „Дружба“, ББЛ Б група/ Юг Б редовен сезон
- 12:00 ч. „Олимпия Ямбол“ – „Пловдив мамбас“
- 14:00 ч. „Делфин Бургас“ – БК „Раковски“
- 16:00 ч. – БК „Родопа Лъмбърджакс“ – БК „Хасково“
НЕДЕЛЯ (09.11.2025 Г.) Спортна зала „Спартак“, Зонален турнир по хандбал за момичета до 12 г.
- 10:00 ч. – ХК „Свиленград“ – ХК „Хасково“
- 11:00 ч. – ХК „Труд“ – ХК „Академик ПУ“
- 12:00 ч. – ХК „Панагюрище“ – ХК „Свиленград“
- 13:00 ч. – ХК „Хасково“ – ХК „Труд“
- 14:00 ч. – ХК „Академик ПУ“ – ХК „Панагюрище“