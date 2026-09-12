„Споделен живот“ на д-р Стелиян Кунев ще бъде представена в Бургас

Премиерата на първата художествена книга на свещеника и богослов ще бъде съпътствана от театрална драматизация и изложба с оригинални илюстрации на Николай Ангелов – Гари

Книгата „Споделен живот“ на иконом д-р Стелиян Кунев ще бъде представена на 18 септември от 18:00 часа в зала „Георги Баев“ на Културен център „Морско казино“ в Бургас. Входът за събитието е свободен.

„Споделен живот“ е четвъртата книга на автора, но първата му художествена творба. Сборникът съдържа 24 разказа, вдъхновени от годините му като свещеник и срещите с хора, оставили следа в неговия житейски и духовен път.

Д-р Стелиян Кунев е свещеник в храм „Света Богородица“ в Бургас и доктор по богословие. Досегашните му книги – „Богомилската доктрина“, „Византийски източници за исляма“ и „Чудото от село Зидарово“, са в областта на научното богословие.

Новото издание, което се появява и във връзка с 50-годишния юбилей на автора, поставя акцент върху човешките съдби, вярата и съмнението, болката, надеждата и срещите, които променят живота.

Разказите ще оживеят на сцената

Премиерата няма да бъде само традиционно литературно представяне. Част от историите в „Споделен живот“ ще бъдат пресъздадени на сцената чрез специална драматизация на театрална школа „Талантино“.

Водещ на вечерта ще бъде д-р Стоян Георгиев, който е и редактор на сборника.

Събитието ще бъде съпътствано и от изложба на оригиналните рисунки към книгата, дело на известния бургаски художник Николай Ангелов – Гари. Неговите черно-бели илюстрации пресъздават визуално героите и историите от разказите.

Премиерата е на 18 септември 2026 г. от 18:00 часа в КЦ „Морско казино“ – Бургас. Входът е свободен.