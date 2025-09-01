Списание 8 гостува на Банско с вълнуващи срещи със съвременни будители



Под надслов „Син съм на юнашко племе“, Списание 8 организира в Банско интересни срещи със съвременни български будители.

Пред многобройна аудитория в големия салон на НЧ „Никола Вапцаров-1894 г.“, своите знания, изследвания и мисли за миналото и бъдещето на България, за мястото на страната ни в световната история и приноса ѝ в човешкото познание, споделиха писателите Розмари Де Мео, Христо Нанев и Росица Якобс, главният редактор на Списание 8 Ганета Сагова, радиестезиста Вълко Чобанов, историкът Димитър Гилев. Въздигащата сила на музиката бе предадена от изумителните инструменталисти Николай Иванов – ОМ и Петър Йорданов – Бъни, а пленителните гласове на трио „Идна“ предизвикаха възторга на публиката. Най-вълнуваща бе срещата с неповторимия маестро Йордан Камджалов, който не скри възторга си от красотата на природата, огромната сила на традициите и заряда на съвременно Банско. Под диригентството на маестро Камджалов, залата запя като огромен хор емблематични песни, които всеки българин носи в себе си като част от националния ни генетичен код.

