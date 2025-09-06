неделя, септември 7, 2025
Спектакълът „Ние българите“ на ансамбъл „Чинари“ – кулминацията на честванията на Деня на Съединението в Хасково

#6септември завърши с кръшно българско хоро, поведено отневероятните танцьори от ансамбъл „Чинари“, с песните начародейните певици от „Булгарина“ и хиляди хасковлиихванати за ръце на КСК „Спартак“. 

Спектакълът „Ние българите“ гостува по покана на Община#Хасково и е част от празничната концертна програма по поводДеня на града- 8 септември. 

Ансамбъл „Чинари“ плени хасковската публика, след катопреди това покори световните сцени в Китай, САЩ, Италия, Франция и др. Създател, хореограф и режисура спектаклите наансамбъл „Чинари“ е Асен Павлов.

