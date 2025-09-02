вторник, септември 2, 2025
Специално за Хасково: Фолклор и класика в спектакъла „С музиката на Георги Андреев“ 

Община Хасково представя един уникален музикален спектакъл, подготвен специално и единствено за Хасково. 

По повод 8 септември- Ден на Хасково и Рождество на Пресвета Богородица, ненадминатият музикант и диригент Георги Андреев създаде спектакъла „С музиката на Георги Андреев“. 

Само в родния град на Георги Андреев на една сцена ще излязат квартет „Смилена“, Милена Андреева, Народен оркестър и Камерен оркестър при Община Хасково, вдъхновени и провокирани от поредния музикален шедьовър на Георги Андреев. 

Класическа музика, космически народни песни и виртуозни инструменталисти очакват ценителите на 7 септември в Хасково. 

Обновеното читалище „Заря- 1858“ ще бъде озарено от музиката на Георги Андреев, солисти и оркестри!  

Заповядайте! 

На 7 септември, от 19,00 часа в голямата зала на ОНЧ „Заря-1858“!

Вход – СВОБОДЕН!

