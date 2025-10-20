Специална прожекция на филма „Великани – как се посява доброто“ в Пазарджик

На 26 октомври 2025 г. (неделя) от 18:00 ч., в зала „Маестро Георги Атанасов“ ще се проведе специална прожекция на документалния филм „Великани – как се посява доброто“ с режисьор Христо Петков.

Лентата разказва историята на Лазар Радков и доброволците от цяла България, с чиято помощ инициативата “Капачки за Бъдеще” осигурява медицинско оборудване за детски отделения в цяла България.

Приходите от билети за прожекцията ще се използват за подкрепа на каузата на “Капачки за бъдеще”.

По-рано през деня, от 9:00 до 13:00 ч. на паркинга на магазин BILLA на бул. „Георги Бенковски“ № 12 ще се проведе и есенната кампания „капачки за бъдеще“ в Пазарджик. Всеки желаещ може да донесе събраните капачки, които ще се използват за подпомагане на каузата за подобряване на детското здраве и осигуряване на медицинска апаратура.

Билет за прожекцията на документалния филм „Великани – как се посява доброто“ може да намерите тук: https://bilet.bg/bg/cart/velikani-film-s-kauza-spetsialna-prozhektsia-v-pazardzhik-7043

Facebook

Twitter



Shares