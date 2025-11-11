Специален урок за децата на Стара Загора: Градът и страната ни са прекрасно място

Зам.-министърът на МОН Петър Николов представи Националната програма „България – образователни маршрути“, която насърчава интегрираното обучение на учениците извън класната стая

На изпъстрен с интересни факти урок за популяризирането и опазването на културно-историческото и природно богатство на България присъстваха днес следобед ученици и учители от Стара Загора. В зала „П. Р. Славейков“ на Община Стара Загора притихналите деца изслушаха с интерес презентация за чудесата на България.

Събитието се реализира в партньорство между МОН и Сдружение „Общество културно наследство“ с председател Славка Бозукова, издател и главен редактор на в. „Стандарт“. Участие взеха Петър Николов, зам.-министър на образованието и науката, Илиана Жекова, народен представител от ГЕРБ, отец Йордан Карагеоргиев, Петър Калчев, директор на РИМ в Стара Загора, Радослав Балкански, кмет на Млада Загора мандат 2024-2025 г. и проф. Владимир Бронфенбренер.

Националната дискусия бе открита с изпълнения от талантливите деца от Фолклорно-певческата формация „Китчица“ при ЦПЛР – Стара Загора.

„Имам 4 деца на най-различна възраст, така че хем ми е лесно да говоря деца, хем малко се притеснявам“, призна пред невръстната аудитория зам.-министър Петър Николов. Той представи възможностите на Националната програма „България – образователни маршрути“, която насърчава социализацията и интегрираното обучение на учениците извън класната стая.

Тази програма позволява на децата от българските училища да пътуват до различни краища на родината си, да видят „на живо“ и да се докоснат до светилища, манастири и исторически паметници, за които са научили от страниците на своите учебници.

„Така ще можете да усетите, че миналото става част от вас и оставя спомен много по-жив и значим, отколкото лекцията в училище. И един ден, когато станете родители, на свой ред да заведете децата си да се запознаят с храмове и реликви, които ни карат да се гордеем със своето минало“, каза още зам.-министър Петър Николов.

Радвам се, че толкова сърчица и толкова светли очи стоят срещу мен, търсете начин да обогатявате ума си, посъветва децата отец Йордан Карагеоргиев. Той цитира думите на народопсихолога Марко Семов, че ако ние не обичаме България няма кой да я обича.

Депутатът Илиана Жекова пренесе мислено децата в родния си Казанлък и се зарадва да чуе, че доста от тях са посетили тракийските гробници. Тя разказа за бронзовата глава на Севт Трети, внушителна археологическа находка, която се пази в Историческия музей в Казанлък и за древната столица на Одриското царство Севтополис, която лежи под водите на язовир „Копринка“.

България е прекрасно място, ние трябва да се гордеем с нейните традиции и история, обобщи във финалното си изказване Илиана Жекова.

Че са родени в град с 8-хилядолетна история припомни на младите хора директорът на Регионалния исторически музей в Стара Загора Петър Калчев. Той разказа още за няколко значими места в града ни, които карат посетителите да се прехласват със своето величие.

