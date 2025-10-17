петък, октомври 17, 2025
S&P Global Ratings потвърди кредитния рейтинг на Стара Загора – „BBB-“ със стабилна перспектива

Международната агенция оценява Стара Загора като финансово стабилна и добре управлявана община, поддържаща балансиран бюджет

Международната рейтингова агенция S&P Global Ratings потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на град Стара Загора на ниво „BBB-“ със стабилна перспектива. Решението е било взето на 10 октомври 2025 г.

Рейтингът отразява стабилния икономически растеж, доброто събиране на данъци, стабилно бюджетно управление, високите ликвидни буфери и ниското дългово натоварване на общината. Съвкупността от всичко това ѝ позволява да реализира амбициозна инвестиционна програма въпреки натиска върху разходите.

Според анализа, оперативните излишъци ще се запазят, а дефицитите след капиталови разходи ще останат под 5% от общите приходи до 2027 г. Основни предизвикателства пред Града на липите остават икономическият преход от въглищна към зелена енергия, необходимостта от преквалификация на работната сила и демографският спад.

S&P отбелязва, че положителна промяна в рейтинга е възможна при устойчив ръст на приходите, по-добра диверсификация на източниците на финансиране и подобрен ликвиден профил.

От друга страна, понижение може да настъпи при влошаване на оперативния баланс или при увеличаване на дълга над очакваните нива.

Община Стара Загора инвестира в индустриални зони и изгражда физическа инфраструктура с цел привличане на инвеститори и компании, активни в сектора на възобновяемата енергия. Примери за това са производството на батерии за електромобили и изграждането на съоръжения за производство на соларни панели. Общината се възползва активно и от европейски и държавни програми за инвестиции, включително от Европейския фонд за справедлив преход, който предвижда близо 1 млрд. евро за региона.

S&P оценява Стара Загора като финансово стабилна и добре управлявана община, която поддържа балансиран бюджет въпреки структурните предизвикателства и предстоящия икономически преход.

