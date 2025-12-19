Соня Ганева е новият областен координатор на Националната асоциация на секретарите на общини у нас

Управителният съвет на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България (НАСО РБ) избра Соня Ганева – секретар на Община Плевен, за областен координатор на асоциацията за област Плевен.

Решението бе гласувано и прието на разширено заседание на НАСО РБ, провело се на 12 декември 2025 г.

„Този избор е изключителна отговорност и чест, както за мен, така и за ролята на Община Плевен и членството ни в организацията. Благодаря на колегите за доверието! Пожелавам им ползотворна работа през новата 2026 г. и всеки един от нас да бъде част от положителното развитие на своята община“, сподели Соня Ганева.

В рамките на заседанието Управителният съвет утвърди областни координатори на НАСО РБ, които ще подпомагат дейността на Асоциацията на регионално ниво и за още три области: Десислава Витанова-Кехайова – секретар на Община Благоевград (за област Благоевград), Миглена Спирова – секретар на Община Шабла (за област Добрич) и Даниела Тодорова – секретар на Община Вършец (за област Монтана).

Национална асоциация на секретарите на общини в Република България /НАСО РБ/ е учредена на 31 октомври 1997 г. в съответствие с принципите на Конституцията на Република България, ЗЛС и ЗМСМА. Учредители са 62 секретари на общини. Асоциацията е организация с идеална цел и функционира на принципа на доброволността на своите членове. Началото е поставено на среща в Плевен, като градът бе избран за домакин на форум на асоциацията отново в края на 2024 г. Основна цел на Асоциацията е реализиране на ефективно местно самоуправление в Република България, както и защита и отстояване на професионалните интереси на членовете ѝ.

Facebook

Twitter



Shares