София влиза в историята на Джиро д’Италия като домакин на финалния български етап през 2026 г.
София официално става част от историята на световното колоездене като домакин на финалния български етап от обиколката на Италия (Джиро д’Италия).
Това е сериозен успех и признание за усилията на столицата да се утвърди като домакин на големи международни събития.
Обиколката на Италия е второто най-голямо и най-престижно състезание в света на колоезденето. 109-ото издание на състезанието ще стартира на 8 май 2026 г. в Несебър и ще премине през Бургас, Велико Търново и Пловдив, а на 10-и май София ще бъде домакин на заключителния български етап, преди колоната да продължи към Южна Италия. Участието на България беше потвърдено вчера с официално съобщение на Министерския съвет.
Домакинството на финала е признание с дългосрочен ефект – за спорта, икономиката, туризма и международния имидж на столицата. По улиците на София ще преминат най-добрите колоездачи в света, а събитието ще привлече хиляди зрители и международни медии. Очаква се в столицата да пристигнат над 2000 души от официалния керван – състезатели, треньори, механици, медици и технически екипи, както и десетки хиляди фенове.
Джиро д’Италия е едно от най-гледаните спортни събития в света, с над 700 милиона телевизионни зрители всяка година. За София това е уникален шанс за международна видимост – милиони хора по света ще усетят енергията и атмосферата на града, дори и от малкия екран.
„Това е момент на гордост за София – Джиро д’Италия дава шанс столицата да остави следа в историята на състезанието и да утвърди мястото си на международната карта на спорта и туризма, а в месеците преди голямото събитие градът ще бъде изпълнен с разнообразни вълнуващи събития”, заяви общинският съветник Димитър Петров. Той ще бъде и част от българската делегация, която ще присъства на 1 декември в Рим за официалното обявяване на маршрута на Джиро ‘2026.
София вече подготвя разнообразна програма от събития през дните преди и на самия 10 май. Те ще бъдат отворени за хора от всички възрасти – както за любителите на колоезденето, така и за всички, които просто искат да се насладят на празничната атмосфера в града.