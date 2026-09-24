София прие рекорден бюджет за 2026 г. – над 1,543 млрд. евро без увеличение на местните данъци

Финансовата рамка е с 5% по-голяма спрямо предходната година, а 305 млн. евро са предвидени за капиталови инвестиции

Бюджетът на Столичната община за 2026 г. е над 1,543 млрд. евро и беше приет с мнозинство от Столичния общински съвет. Финансовата рамка е с 5% по-голяма спрямо предходната година и не предвижда увеличение на местните данъци и такси за гражданите и бизнеса.

„Бюджетът за 2026 г. е рекорден, но средствата остават ограничени. Големият въпрос е какво избираме да направим с тях“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Сред основните приоритети са образованието, градският транспорт, инфраструктурата, подобряването на средата в кварталите и развитието на зелената система.

305 млн. евро за капиталови инвестиции

Капиталовата програма на София достига 305 млн. евро, като увеличението е с около 25 млн. евро. По думите на заместник-кмета по финанси Георги Клисурски това е резултат от по-добрата събираемост и планирането на повече инвестиции.

Над 90% от проектите в капиталовата програма са почти завършени или се намират в напреднал етап на реализация.

Собствените приходи на Столичната община са планирани на близо 615 млн. евро, или с 10% повече спрямо заложените за 2025 г. Финансовата рамка включва още 738 млн. евро за държавно делегирани дейности, над 60 млн. евро европейски средства и 73 млн. евро заемно финансиране.

Инвестиции в училища и детски градини

За изграждане, разширяване и основни ремонти на детски градини са предвидени 21,8 млн. евро.

Други 15,9 млн. евро ще бъдат инвестирани в нови училищни корпуси, спортни зали и основни ремонти.

Средствата от ЕС и международни програми са над 60 млн. евро, като част от тях ще бъдат насочени към проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост, включително за метрото, детски градини и училища.

Метрото и градският транспорт сред приоритетите

След пускането в експлоатация на три нови метростанции продължава разширяването на метрото през „Слатина“ с 6 км, както и в „Обеля“.

За строителството на метрото са осигурени 50 млн. евро от Европейската инвестиционна банка, държавата и общината.

Предвижда се и обновяване на градския транспорт с тролейбуси и електробуси, инвестиции в ключови булеварди, нови тротоари и велосипедни връзки.

С целева субсидия от държавния бюджет се финансират и рехабилитацията на трамвайния релсов път и пътните платна по 1,2 км от бул. „Мария Луиза“ между ул. „Опълченска“ и ул. „Козлодуй“ с 5,5 млн. евро, изграждането на бул. „Копенхаген“ с 6,8 млн. евро и основният ремонт на ул. „Тинтява“.

Средства за „Зеления ринг“ и нови паркове

В бюджета са заложени 155 хил. евро за „Зеления ринг“. Средствата ще бъдат използвани за изработване на технически проект за два участъка от бъдещия линеен парк – в „Изток“ от „Гара Пионер“ до бул. „Шипченски проход“ и в „Слатина“.

Предвидени са конкурси за линеен парк по протежението на Владайска река, нов парк „Кукуряк“ в район „Овча купел“ и обновяване на Княжеската градина.

Столичната община планира да търси и допълнителни възможности за инвестиции чрез европейски програми, публично-частни партньорства и дългосрочно заемно финансиране.

Общината е защитила и 265 млн. евро европейско финансиране за транспортни проекти и развитие на метрото.

„И малките, и големите проекти за градската среда имат значение, когато положителната промяна се усеща във всеки квартал“, заяви кметът Васил Терзиев.