София представи стратегия за устойчива градска хранителна система

Международен форум събра представители на институциите, науката и бизнеса, а Софийският университет, Българската хранителна банка и „Фантастико груп“ се присъединиха към Договора за климатична неутралност на столицата

Столичната община представи стратегическите си решения за изграждане на устойчива градска хранителна система по време на международната конференция „Храна за утрешния ден: решения в услуга на хората и планетата“.

Форумът беше организиран от Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Българската хранителна банка по европейския проект FoodCLIC и събра представители на държавната и местната власт, научните среди, бизнеса и гражданския сектор.

Сред основните събития беше официалното присъединяване на Софийския университет, Българската хранителна банка и „Фантастико груп“ към Договора за климатична неутралност на София.

В рамките на форума беше открита и новата академична Зала за климатична и научна дипломация в Стопанския факултет на Софийския университет, създадена с подкрепата на „Фантастико груп“.

Фокус върху намаляването на хранителните отпадъци

Основната лекция на Балаж Чех от Европейската федерация на хранителните банки (FEBA) беше посветена на бъдещето на преразпределението на хранителните излишъци в градовете.

В бизнес панела „Хранителната индустрия в действие“ бяха представени търговски и логистични решения срещу разхищението на храна, реализирани в партньорство с Българската хранителна банка.

Сред участниците бяха представители на „Фантастико груп“, „Лидл България“, „МЕТРО България“, Parcel Hive и Mate Kitchen.

Централно място във форума зае дискусията „Общата картина: политики и стратегии за устойчива градска хранителна система“, в която беше обсъдена европейската политика за намаляване на хранителните отпадъци и целите до 2030 г.

Градски градини и хранителен резерв за кризисни ситуации

Началникът на отдел „Климат и енергия“ в Столичната община Апостол Дянков подчерта значението на хранителната система за устойчивостта на столицата.

„За Столична община гарантирането на достъпа до здравословна храна и изграждането на устойчива продоволствена система е фундаментален елемент от цялостната устойчивост на нашия град, включително по отношение на климатичните рискове, които могат да нарушат веригите на доставки на хранителни продукти на локално и глобално ниво“, заяви той.

Столичната община работи по картографиране на подходящи общински терени за споделени градски градини, подкрепа за крайградското земеделие и създаване на оперативен хранителен резерв за извънредни ситуации.

Предвижда се тези дейности да бъдат реализирани в партньорство с Българската хранителна банка, бизнеса и неправителствения сектор.

Според общината предотвратяването на разхищението на храна има и пряк ефект върху ограничаването на емисиите в града.

Инициативите са част от ангажиментите на София по Мисията на ЕС за 100 климатично неутрални и интелигентни града, в рамките на която Европейската комисия присъди на столицата Знак на мисията (EU Mission Label).