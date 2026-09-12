София получи четири нови електрически камиончета за поддръжка на градските паркове

Произведените в България SEVIC V500e са с нулеви локални емисии и ще работят в Южния парк, Борисовата градина, парк „Възраждане“ и района на НДК

Столичната община прие четири нови лекотоварни електрически камиончета SEVIC V500e, които ще бъдат използвани от ОП „Паркове и градски градини“. Новата техника ще подпомага почистването, събирането на растителни отпадъци и превоза на оборудване в зелените пространства на столицата.

Превозните средства са изцяло електрически, с нулеви локални въглеродни емисии и ниски нива на шум, което позволява използването им в парковете с минимално неудобство за посетителите.

Електрическа техника за четири от големите паркове

Новите камиончета ще бъдат разпределени за постоянна работа в Южния парк, Борисовата градина, парк „Възраждане“ и парка при Националния дворец на културата.

„Въвеждането на електрическа техника в парковете е пряка инвестиция в качеството на въздуха и спокойствието на гражданите“, посочва заместник-кметът по околна среда инж. Николай Неделков.

Той подчертава, че целта е постепенно модернизиране на оборудването, така че общинските екипи да могат да работят по-бързо, по-тихо и по-ефективно.

Произведени в Пловдив

SEVIC V500e са произведени в Пловдив от „Севик Иновейшън“, а търговски доставчик по процедурата е „Еко Карго флийт“ АД.

Компактните електрически превозни средства са предназначени за градска логистика и комунални услуги. Според предоставената информация модели на компанията вече се използват в над 10 държави в Европа и САЩ.

Една от основните характеристики на камиончетата е възможността за бърза смяна на каргонадстройките. Те могат да бъдат оборудвани като пикап, самосвал, със затворен товарен бокс или с високи мрежести страници за превоз на клони.

Полезният им товар достига 600 кг, а товарният обем – 3 куб. метра. Батериите осигуряват посочен пробег между 150 и 300 километра, като зареждането може да става както от специализирани станции, така и от стандартен битов контакт.

Столичната община модернизира парковата техника

Четирите електрически камиончета допълват друга техника, въведена в експлоатация през последната година, сред която вакуумни метачки, които могат да се трансформират в снегорини, и индустриални пароструйки.

Директорът на ОП „Паркове и градски градини“ Стоян Влахов посочва, че компактните размери и тихата работа на новите автомобили ще позволят по-бързо извозване на клони и други отпадъци, без излишно да се смущават посетителите на парковете.

При необходимост електрическите камиончета ще могат да бъдат използвани и за подпомагане на други общински предприятия и дирекции.