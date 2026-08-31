София пита гражданите как да изглежда новият 82-декаров парк „Кукуряк“

Бъдещият парк в „Овча купел“ ще свърже минералната баня със зелените пространства в квартала, а проектът ще бъде избран чрез международен архитектурен конкурс

Столична община започва обществено проучване за бъдещия парк „Кукуряк“ в „Овча купел“. Преди обявяването на международен архитектурен конкурс гражданите ще могат да споделят как си представят новото зелено пространство и какви функции искат да бъдат включени в него.

Бъдещият парк ще бъде с площ от 82 декара и трябва да се превърне в едно от значимите нови обществени зелени пространства на София.

Общината търси мнението на гражданите за това дали в парка трябва да има повече естествена зеленина, пространства за спорт и игри, спокойни места за почивка или зони за срещи и събития. Въпросите засягат също какво от съществуващата среда трябва да бъде запазено и какво може да бъде променено.

Получените отговори ще бъдат анализирани и включени в предварителното проучване, което ще послужи при изработването на заданието за международния конкурс.

Имотен казус, продължил повече от 16 години, отвори пътя за парка

Възможността за изграждането на „Кукуряк“ идва след разрешаването през 2026 г. на дългогодишен имотен казус между Столична община и Българската академия на науките.

След повече от 16 години е постигнато решение, според което 82 009 кв. м се признават за собственост на Столична община и се предназначават за парк и необходимата улична инфраструктура.

Общината поема ангажимент за изграждането на уличната инфраструктура в периода 2027–2029 г., а БАН получава възможност да развива научна и образователна дейност в отделени за тази цел имоти.

Така на територията на столицата ще може да бъде създаден изцяло нов голям обществен парк, вместо да бъде обновено вече съществуващо зелено пространство.

„Кукуряк“ ще свърже минералната баня със зелените пространства

Концепцията предвижда паркът да бъде част от по-голяма система от обществени и зелени пространства в „Овча купел“.

Новата зелена зона трябва да свърже минералната баня „Овча купел“ с линейна зелена връзка към бул. „Президент Линкълн“ и ул. „Бойчо Бойчев“.

Предстоящият международен архитектурен конкурс трябва да предложи решения както за тази свързаност, така и за цялостния характер на парка и баланса между природата, отдиха, движението и различните обществени функции.

Гражданите имат първата дума

Общественото проучване е първата стъпка към изготвянето на конкурсното задание. Целта е да бъде установено не само какво искат хората да има в бъдещия парк, но и как възнамеряват да използват пространството.

Символика има и в избраното име. Кукурякът е сред първите цветя, които се появяват след зимата, и се възприема като предвестник на пролетта и новото начало.

Гражданите вече могат да споделят предложенията си чрез онлайн анкетата на Столична община.

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