София отбеляза 140 години от Съединението на България

Начинът да отдадем почит на тези велики хора, които са се жертвали е не само през церемониалност, а през личния избор на всеки от нас, каза кметът Васил Терзиев

„ Сега, 140 години по-късно, си пожелавам ние да изберем не само да бъдем съединени, но да бъдем обединени, защото това дължим на бъдещите поколения и вярвам, че имаме силите да го направим и да построим просперираща България, която да се възползва от всичко, което се случва в променящия се свят. Това каза столичният кмет Васил Терзиев по време на церемонията, организирана от Столична община по повод Съединението на България.

„Често си мисля какво е било в ежедневието на тези хора, които честваме. Много пъти се чудя какви избори са взимали, било ли ги е страх, какви въпроси са си задавали, избирали ли са лесното. Много от тези герои са дали всичко от себе си, не са имали план Б, не са чакали друг, а безрезервно са се борили всеки ден за една по-света, по -просперираща България, каза още Терзиев и допълни, че всичко това ни води до днешния ден ,до това ние какво ще оставим за тези, които идват след нас, дали ще успеем да се обединим около каузи. „Най-чистият начин да отдадем почит на тези велики хора, които са се жертвали е не само през церемониалност, а през личния избор на всеки от нас, всеки ден, да търсим какво ни обединява, вместо да чертаем разделни линии. Трудно е, и на тях им е било трудно, вероятно много по-трудно, но те са избрали да се жертват в името на това бъдеще, допълни кметът Терзиев.

В програмата за празничното честване ще участват Националната гвардейска част, вокална формация „Българи“ и актрисата Василка Сугарева, а слово произнесе историкът проф. дин Веселин Янчев. Съединението на България беше отбелязано с едноминутно мълчание и с поднасяне на венци от името на държавни институции, парламентарни групи и др.

