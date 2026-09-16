София организира градско велошествие по част от трасето на Giro d’Italia

Инициативата на 20 септември е част от Европейската седмица на мобилността, а бул. „Цариградско шосе“ ще бъде освободен от автомобилния трафик за около два часа

София отново ще даде пространство на велосипедистите с голямо градско велошествие на 20 септември. Инициативата се организира от Столичната община, „Център за градска мобилност“ ЕАД и Посолството на Кралство Дания като част от Европейската седмица на мобилността 2026.

Участниците ще се съберат в 9:30 ч. на пл. „Народно събрание“, а официалният старт ще бъде даден в 10:00 ч. Велошествието ще бъде поведено от кмета на София Васил Терзиев.

Маршрутът ще премине по бул. „Цариградско шосе“ до бул. „Копенхаген“, след което велосипедистите ще се върнат обратно до пл. „Народно събрание“. Част от маршрута съвпада с трасето на финала на третия етап на Giro d’Italia в София.

„Цариградско шосе“ без автомобили за около два часа

За провеждането на инициативата бул. „Цариградско шосе“ ще бъде освободен от автомобилния трафик за около два часа. Целта е пространството да бъде предоставено на велосипедистите и на хората, които искат да се включат в събитието.

Инициативата идва след велосъбитието на 10 май, когато според Столичната община около 30 000 души с велосипеди са изпълнили бул. „Цариградско шосе“.

„На 20 септември искаме отново да дадем това усещане на софиянци – да караме заедно и да покажем, че велосипедът има своето място в София“, заяви кметът Васил Терзиев.

Той посочи, че общината работи и за изграждането на цялостна и свързана велосипедна мрежа. Поставената цел е създаването на повече от 20 км нова велосипедна инфраструктура, включително по улици, в паркове и споделени пространства, както и изграждането на връзки между съществуващите велотрасета.

Дания се включва като партньор

Посолството на Кралство Дания участва като партньор на събитието, като инициативата поставя акцент и върху датския опит в развитието на велосипедната култура и устойчивата градска мобилност.

Велошествието е част от Европейската седмица на мобилността 2026, насочена към насърчаване на достъпни и устойчиви начини за придвижване в градска среда.

Столичната община отправя покана към жителите на София да се включат със своите велосипеди в шествието на 20 септември.