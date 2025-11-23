София на световната гастрономическа карта

Предстоят разговори с всички заинтересовани страни, които екипът на Visit Sofia ще въвлече в процеса.

Столична община обявява, че след проведени срещи и конструктивен диалог с екипа на MICHELIN Guide, най-авторитетната световна система за гастрономически оценки, София официално получи възможност да бъде подложена на кулинарен одит – ключовата първа фаза в процеса за потенциално включване в селекцията на MICHELIN. Процесът се реализира от Столична община чрез екипа на Visit Sofia, който координира връзката с MICHELIN от самото начало.

Предстоят разговори с бранша, с институции, кулинарни критици и други заинтересовани страни в следващите няколко седмици. Целта е всички участници, които имат отношение по темата да бъдат въвлечени в процеса от тук нататък.

Възможността за провеждане на одит е признание за значителния потенциал на София като кулинарна дестинация и важна стъпка към позиционирането на града сред най-уважаваните гастрономически точки в Европа.

„Това вече е признание за качествата на нашите кулинарни професионалисти и за динамично развиващата се гастрономическа сцена на града. София има стратегически шанс да покаже най-доброто от себе си пред света. Ние вярваме, че този процес ще стимулира повишаването на стандартите, ще насърчи иновациите в сектора и ще допринесе за облика на София като модерна европейска столица,“ коментира кметът на София Васил Терзиев. “Благодаря на екипа на Visit Sofia за неуморната работа, за да стигнем дотук.”

Какво предстои?

Кулинарният одит представлява независима и обективна оценка на състоянието на ресторантьорската сцена в София. В рамките на този процес екипът на MICHELIN ще анализира силните страни на местната гастрономия, ще идентифицира области за развитие и ще предостави стратегически препоръки за повишаване на конкурентоспособността на града.

Докладът от одита ще бъде ценен инструмент за професионалистите в сектора и ще очертае ясна пътна карта за следващи подобрения.

Това би било съществена стъпка към укрепването на културния, туристическия и икономическия профил на София.

Ангажимент към развитието на гастрономията

Столична община ще предостави на MICHELIN списък от ресторанти с висок потенциал, като част от подготовката за одита. Този процес е изцяло в синхрон с принципите на независимост и обективност на MICHELIN, а финалната селекция се определя единствено от инспекторите.

Очаква се процесът по одита да започне след официалното потвърждение от страна на Столична община, а резултатите от анализа да бъдат готови през следващия пролетен сезон.

