София е сред финалистите за Европейска столица на туризма 2027

Българската столица е избрана сред 43 кандидатури от 18 държави и през ноември ще защити кандидатурата си пред европейско жури в Брюксел

София е сред осемте финалисти в конкурса „Европейски столици на туризма 2027“. Българската столица е избрана след независима експертна оценка измежду 43 кандидатури от 18 държави и е една от двете столици, достигнали до финала в категорията за градове с население над 100 000 души.

Изданието за 2027 г. е първото в новия формат на конкурса, който обединява досегашните инициативи „Европейска столица на интелигентния туризъм“ и „Европейски зелен пионер на интелигентния туризъм“ под общото име „Европейски столици на туризма“.

София като „Столица на близостта“

Кандидатурата е разработена от екипа на Общинско предприятие „Туризъм“ при Столична община – Visit Sofia, с участието на експерти от общински структури, културни институции и партньорски организации.

Основната концепция е озаглавена Capital of Proximity – „Столица на близостта“ и представя София като компактна и добре свързана европейска столица, в която историята, природата, културата, градската среда и съвременните технологии са част от едно общо преживяване.

Кандидатурата разглежда развитието на града в четири основни направления – достъпност, устойчивост, дигитализация, както и културно наследство и творчество. Представени са политики и постигнати резултати в обществения транспорт, подобряването на качеството на въздуха, отворените градски данни, дигиталните услуги за посетителите и съвременното представяне на културното наследство.

„Вярвах в тази кандидатура от първия ден, защото вярвам в града“, коментира кметът на София Васил Терзиев. По думите му столицата съчетава хилядолетна история, непосредствена близост до планината, силен културен живот и енергията на съвременен европейски град.

За първи път сред финалистите

От ОП „Туризъм“ подчертават, че София достига до финалната фаза на конкурса за първи път.

„Представихме София не само за туристи, а такава, каквато е за хората, които живеят тук. Заложихме на близост вместо на мащаб“, обяснява Надя Балабанова, ръководител на отдел „Маркетинг, реклама и информация“ в ОП „Туризъм“.

Директорът на предприятието Антон Пенев посочва, че оценката е извършена от независими европейски експерти по еднакви критерии за всички кандидати и се основава на вече постигнати резултати.

Решението ще бъде взето през ноември

Финалистите в двете категории ще представят своите кандидатури пред европейското жури на 18 и 19 ноември 2026 г. в Брюксел.

След презентациите ще бъдат определени двата града, които ще носят титлата „Европейска столица на туризма 2027“ – по един победител във всяка категория.

Конкурсът е отворен за градове от Европейския съюз, както и за населени места от държави извън ЕС, които участват в Програмата за единния пазар.

Над 1,37 млн. посетители на София през 2025 г.

По данни, представени от Столична община, през 2025 г. в София са регистрирани 1 377 544 пренощували посетители и 3 060 923 нощувки. Това представлява увеличение съответно с 9% и 6% спрямо 2024 г.

Международните гости са формирали 62% от посетителите и 68% от реализираните нощувки в столицата.

Пълният списък с финалистите е публикуван на официалната страница на конкурса „Европейски столици на туризма“.