“София без фасове”: Столична община, граждани и бизнес ще чистят пл. “Св. Александър Невски” от фасове на 20 септември

Столичният инспекторат призовава всички да почистят около домовете си

Столичната община кани всички граждани да се присъединят към инициативата „София без фасове“ на 20 септември 2025 г. От 10:00 до 12:00 на пл. “Александър Невски” доброволци, бизнеси и екипи на Столичния инспекторат ще разчистят пространството от фасове – едни от най-трудните за почистване и опасни за околната среда отпадъци.

Инициативата съвпада с кампанията „Да изчистим България заедно“, която е част от Световния ден на почистването (World Cleanup Day) и тази година дава възможност на всеки участник сам да избере къде и как ще допринесе за по-чистата градска среда.

За участниците в „София без фасове“ на площад „Александър Невски“ са осигурени чували, специални щипки, както и вода и кафе. На тяхно разположение ще бъдат и специални табакери – урни за гласуване, в които пушачите ще могат да подкрепят една или друга теза за София, изхвърляйки фаса си в съответната опция. След събитието табакерите ще бъдат разположени на ключови места в София, където пушенето често се оказва замърсител на градската среда.

От Столична община обръщат внимание, че един единствен фас може да замърси до 1000 литра вода – филтрите им не са памук, а пластмаса, която се разгражда десетилетия наред, изпускайки в почвата и водата над 7000 токсични химикала – никотин, тежки метали и канцерогенни вещества. Те убиват микроорганизми, застрашават животните и в крайна сметка стигат до нашата хранителна верига.

Инициативата се организира с посланието, че грижата за малките неща показва грижата за целия ни град.

Правила за разделно събиране и изхвърляне на отпадъци

За всички, които изберат да почистят около домовете си в деня, Столична община припомня правилата, по които това трябва да се случи, за да се гарантира максимална ефективност на чистенето и да се улесни процесът на последващо третиране на отпадъците:

• Разделно събиране: Събраните отпадъци трябва да се поставят разделно в чували според вида си – битови, пластмаса, хартия и картон, стъкло.

• Зелени отпадъци: Листа и клони да се събират разделно от останалите отпадъци и да се оставят до контейнерите за битова смет.

• Забранени отпадъци: В контейнерите за битови и разделно събрани отпадъци не се поставят отпадъци от мазета, тавани и строителни отпадъци, както и опасни отпадъци, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Нарушителите подлежат на санкции.

• Едрогабаритни отпадъци: Едрогабаритните отпадъци следва да се оставят до контейнерите за битова смет, а не на отдалечени места.

Повече информация за реда за изхвърляне на отпадъци: https://waste.sofia.bg/. При възникнали въпроси, доброволците могат да се информират в районните инспекторати, районните администрации или на телефона на Оперативния център на Столичен инспекторат: 02/987 5555.

Инициативата показва как активната гражданска позиция, в синхрон с усилията на институциите, е ключът към постигането на видима промяна за един по-чист и по-добре подреден град.

