Социална работилница – добротворство чрез детски ръце

Нашата социална работилница дава възможност на децата от Неделното училище в Русе да развиват творчество, трудови навици и чувство за общност. В рамките на инициативата те изработват разнообразни изделия, които се представят на благотворителни базари. Събраните средства подпомагат техните семейства и нуждите на църквата, а всяко участие укрепва връзката между децата, общността и ценностите на добротворството.

Работилницата е място, в което малките творци не само учат нови умения, но и виждат как трудът им носи реална подкрепа и надежда. Благодарим на всички, които посещават базарите и насърчават тази инициатива.

Facebook

Twitter



Shares