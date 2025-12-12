петък, декември 12, 2025
Социална работилница – добротворство чрез детски ръце

Нашата социална работилница дава възможност на децата от Неделното училище в Русе да развиват творчество, трудови навици и чувство за общност. В рамките на инициативата те изработват разнообразни изделия, които се представят на благотворителни базари. Събраните средства подпомагат техните семейства и нуждите на църквата, а всяко участие укрепва връзката между децата, общността и ценностите на добротворството.

Работилницата е място, в което малките творци не само учат нови умения, но и виждат как трудът им носи реална подкрепа и надежда. Благодарим на всички, които посещават базарите и насърчават тази инициатива.

Община Плевен продължава с възлагането на текущи ремонти на градската ВиК мрежа

Близо 1 млн. лв. глоби са наложили от Областния отдел на автомобилна администрация в Русе

Зам.-кметът на Стара Загора Светослав Колев: Индустриалният парк в с. Еленино вече се позиционира като „зелен индустриален хъб“

