Собствениците на 72 изоставени автомобила в Русе имат краен срок за преместването им от градските улици

Община Русе приканва собствениците на 73 излезли от употреба моторни превозни средства, на които на 18 март бе сложен стикер с предписание, да ги преместят до 2 април от градските улици, паркинги и тротоари.

Съгласно промените в общинската Наредба 15 автомобилите с незаверен знак за технически преглед не трябва да престояват на терени общинска или държавна собственост. Получилите предписание следва да бъдат отстранени от терена в 14 дневен срок. Ако срокът не бъде спазен, колата ще бъде принудително преместена с паяк на паркинга за излезли от употреба МПС на бул. „Тутракан“ №23 в Русе. Собствениците, които потърсят автомобилите си в тримесечен срок, ще трябва да заплатят 4 лв. такса за ден престой и 30 лв. за репатриране.

Ако след това се установи, че превозното средство отново е на място общинска или държавна собственост, автомобилът ще бъде предаден за разкомплектоване и не подлежи на връщане, а санкцията е в двоен размер.

Пълния списък на автомобилите, които до 2 април следва да бъдат преместени, ще откриете в таблица.

КВ. „ЦВЕТНИЦА“ № МАРКА РЕГ. НОМЕР ПОСЛЕДНО ПРЕМИНАТ ГТП МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 1. Форд Р 1324 РН 10 м. 2018 г. до бл. „Охрид“ 2. Деу Р 9955 ВР 4 м. 2017 г. 3. Пежо Р 4391 ВА 7 м. 2013 г. до бл. „Ниш“ 4. Фиат Р 9163 АН 1 м. 2013 г. 5. Фиат Р 2684 РХ 11 м. 2019 г. до бл. „Скопие“ 6. Хонда Р 7333 ВМ 12 м. 2018 г. между бл. „Скопие“ и „Ниш“ 7. Мазда ВТ 5821 ВН 9 м. 2019 г. 8. Рено Р 5341 ВТ 5 м. 2020 г. между бл. „Огоста“ и „Вит“ 9. БМВ Р 9578 АХ 10 м. 2017 г. между бл. „Лом“ и „Вит“ 10. Фолксваген Р 6786 ВА 8 м. 2014 г. зад бл. „Хемера“ 11. Фиат Р 4126 ВВ 5 м. 2018 г. пред бл. „Колкотница 1“ 12. Фолксваген Р 3697 РХ 7 м. 2020 г. 13. Нисан Р 7291 АХ 6 м. 2016 г. 14. Форд Р 3183 ВС 10 м. 2020 г. 15. Сеат Без рег. номер 11 м. 2017 г. 16. Ауди Р 0446 АХ 8 м. 2020 г. 17. Мазда ЕН 0878 ВР 9 м. 2020 г. 18. Хюндай Р 5940 КК 12 м. 2019 г. 19. Фолксваген без рег. номер 5 м. 2020 г. до зала по борба Локомотив 20. Фолксваген Р 1091 РС 11 м. 2020 г. до бл. „Ангара“ 21. Фиат без рег. номер 9 м. 2018 г. 22. Опел Р 2383 АР 7 м. 2018 г. 23. Фиат Р 9170 РС 2 м. 2020 г. до бл. „Лена“ 24. Москвич Р 3331 ВА 12.2012 г. пред бл. „Леон Таджер“ 25. Фолксваген Р 2709 АХ 9 м. 2016 г. 26. Опел Р 6341 КА 10 м. 2020 г. зад бл. „Леон Таджер“ 27. Мерцедес Р 9956 ВР 06.2016 г. 28. Рено Р 1890 АХ 6 м. 2019 г. пред бл. „Трансстрой“ 29. Опел без рег. номер 8 м. 2018 г. до бл. „Трансстрой“ 30. Сеат Р 1650 АК 8 м. 2013 г. 31. Фолксваген Р 0393 РР 11 м. 2020 г. 32. Опел Р 9319 РК 7 м. 2015 г. 33. Рено без рег. номер 7 м. 2020 г. 34. Сеат Р 6519 РК 1м. 2020 г. 35. Фиат Р 2063 РК 3 м. 2013 г. зад бл. „БДЖ“ 36. Форд Р 6880 РК 7 м. 2018 г. 37. Пежо В 1836 НА 4 м. 2016 г. 38. Фолксваген Р 3775 РМ 12 м. 2017 г. 39. Ситроен Р 5958 РА 5 м. 2015 г. 40. Форд без рег. номер 10 м. 2020 г. 41. Сеат Р 8922 КК 5 м. 2020 г. 42. ВАЗ Р 1487 РВ 2 м. 2014 г. зад бл. „Простор“ 43. Рено Х 7846 КА 9 м. 2020 г. пред бл. „Росица“ 44. Рено Р 6107 РМ 8 м. 2013 г. 45. Киа Р 3730 РК 09 м. 2016 г. 46. Фолксваген Р 1165 РХ 10 м. 2016 г. пред бл. „Цибър“, вх. 2 47. Фолксваген Р 6646 РХ 8 м. 2018 г. пред бл. „Осъм“, вх. А 48. Опел Р 0765 АТ 5 м. 2019 г. пред бл. „Ахелой 1-2“ 49. Фиат Р 2386 ВК 8 м. 2020 г. 50. Пежо В 2113 ВК 6 м. 2017 г. 51. Опел Р 1569 РН 10 м. 2020 г. 52. Пежо Р 3756 ВР 1 м. 2018 г. 53. Рено Р 3599 РМ 1 м. 2019 г. 54. Опел Р 5207 РН 2 м. 2020 г. 55. Москвич (бял) Р 3986 РА няма данни 56. Сеат Р 3503 РХ 7 м. 2018 г. до бл. „Тулча“ КВ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ № МАРКА РЕГ. НОМЕР ПОСЛЕДНО ПРЕМИНАТ ГТП МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 1. Фолксваген РА 0193 АН 8 м. 2018 г. Зад хотел „Милениум“ 2. Нисан Р 5383 РН 10 м. 2019 г. 3. Рено Р 9936 РР 11 м. 2020 г. Пред бл. „Добруджа“, до вх. „К“ 4. Опел Р 0993 РХ 8 м. 2019 г. Бл. „Шабла“, пред вх. 3 5. Мазда Р 1181 ВС 6 м. 2020 г. 6. Ивеко Р 7635 АМ 2 м. 2018 г. 7. Фолксваген Р 7119 РВ 9 м. 2020 г. Бл. „Янтра-1“, до вх. „А“ 8. Рено Р 8728 АН 11 м. 2018 г. До бл. „Марин Дринов“ 9. Ситроен Р 3388 АК 3 м. 2020 г. До бл. „Дочо Михайлов“ 10. БМВ РР 0719 ВА 7 м. 2019 г. 11. Ситроен Р 0452 ВР 10 м. 2020 г.

ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ 1. Сеат СА 3922 ВН 8 м. 2019 г. Бул. „Цар Освободител“,пред бл. „Проектант-1“ 2. Форд Р 4253 КМ 11 м. 2020 г. 3. Мерцедес Р 6606 ВС 7 м. 2020 г. 4. Фиат РР 9791 АМ 5 м. 2020 г. 5. Форд Р 3246 РМ 6 м. 2019 г. 6. Москвич без рег. номер 10 м. 2018 г.