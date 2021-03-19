Собствениците на 72 изоставени автомобила в Русе имат краен срок за преместването им от градските улици
Община Русе приканва собствениците на 73 излезли от употреба моторни превозни средства, на които на 18 март бе сложен стикер с предписание, да ги преместят до 2 април от градските улици, паркинги и тротоари.
Съгласно промените в общинската Наредба 15 автомобилите с незаверен знак за технически преглед не трябва да престояват на терени общинска или държавна собственост. Получилите предписание следва да бъдат отстранени от терена в 14 дневен срок. Ако срокът не бъде спазен, колата ще бъде принудително преместена с паяк на паркинга за излезли от употреба МПС на бул. „Тутракан“ №23 в Русе. Собствениците, които потърсят автомобилите си в тримесечен срок, ще трябва да заплатят 4 лв. такса за ден престой и 30 лв. за репатриране.
Ако след това се установи, че превозното средство отново е на място общинска или държавна собственост, автомобилът ще бъде предаден за разкомплектоване и не подлежи на връщане, а санкцията е в двоен размер.
Пълния списък на автомобилите, които до 2 април следва да бъдат преместени, ще откриете в таблица.
|КВ. „ЦВЕТНИЦА“
|№
|МАРКА
|РЕГ. НОМЕР
|ПОСЛЕДНО ПРЕМИНАТ ГТП
|МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
|1.
|Форд
|Р 1324 РН
|10 м. 2018 г.
|до бл. „Охрид“
|2.
|Деу
|Р 9955 ВР
|4 м. 2017 г.
|3.
|Пежо
|Р 4391 ВА
|7 м. 2013 г.
|до бл. „Ниш“
|4.
|Фиат
|Р 9163 АН
|1 м. 2013 г.
|5.
|Фиат
|Р 2684 РХ
|11 м. 2019 г.
|до бл. „Скопие“
|6.
|Хонда
|Р 7333 ВМ
|12 м. 2018 г.
|между бл. „Скопие“ и „Ниш“
|7.
|Мазда
|ВТ 5821 ВН
|9 м. 2019 г.
|8.
|Рено
|Р 5341 ВТ
|5 м. 2020 г.
|между бл. „Огоста“ и „Вит“
|9.
|БМВ
|Р 9578 АХ
|10 м. 2017 г.
|между бл. „Лом“ и „Вит“
|10.
|Фолксваген
|Р 6786 ВА
|8 м. 2014 г.
|зад бл. „Хемера“
|11.
|Фиат
|Р 4126 ВВ
|5 м. 2018 г.
|пред бл. „Колкотница 1“
|12.
|Фолксваген
|Р 3697 РХ
|7 м. 2020 г.
|13.
|Нисан
|Р 7291 АХ
|6 м. 2016 г.
|14.
|Форд
|Р 3183 ВС
|10 м. 2020 г.
|15.
|Сеат
|Без рег. номер
|11 м. 2017 г.
|16.
|Ауди
|Р 0446 АХ
|8 м. 2020 г.
|17.
|Мазда
|ЕН 0878 ВР
|9 м. 2020 г.
|18.
|Хюндай
|Р 5940 КК
|12 м. 2019 г.
|19.
|Фолксваген
|без рег. номер
|5 м. 2020 г.
|до зала по борба Локомотив
|20.
|Фолксваген
|Р 1091 РС
|11 м. 2020 г.
|до бл. „Ангара“
|21.
|Фиат
|без рег. номер
|9 м. 2018 г.
|22.
|Опел
|Р 2383 АР
|7 м. 2018 г.
|23.
|Фиат
|Р 9170 РС
|2 м. 2020 г.
|до бл. „Лена“
|24.
|Москвич
|Р 3331 ВА
|12.2012 г.
|пред бл. „Леон Таджер“
|25.
|Фолксваген
|Р 2709 АХ
|9 м. 2016 г.
|26.
|Опел
|Р 6341 КА
|10 м. 2020 г.
|зад бл. „Леон Таджер“
|27.
|Мерцедес
|Р 9956 ВР
|06.2016 г.
|28.
|Рено
|Р 1890 АХ
|6 м. 2019 г.
|пред бл. „Трансстрой“
|29.
|Опел
|без рег. номер
|8 м. 2018 г.
|до бл. „Трансстрой“
|30.
|Сеат
|Р 1650 АК
|8 м. 2013 г.
|31.
|Фолксваген
|Р 0393 РР
|11 м. 2020 г.
|32.
|Опел
|Р 9319 РК
|7 м. 2015 г.
|33.
|Рено
|без рег. номер
|7 м. 2020 г.
|34.
|Сеат
|Р 6519 РК
|1м. 2020 г.
|35.
|Фиат
|Р 2063 РК
|3 м. 2013 г.
|зад бл. „БДЖ“
|36.
|Форд
|Р 6880 РК
|7 м. 2018 г.
|37.
|Пежо
|В 1836 НА
|4 м. 2016 г.
|38.
|Фолксваген
|Р 3775 РМ
|12 м. 2017 г.
|39.
|Ситроен
|Р 5958 РА
|5 м. 2015 г.
|40.
|Форд
|без рег. номер
|10 м. 2020 г.
|41.
|Сеат
|Р 8922 КК
|5 м. 2020 г.
|42.
|ВАЗ
|Р 1487 РВ
|2 м. 2014 г.
|зад бл. „Простор“
|43.
|Рено
|Х 7846 КА
|9 м. 2020 г.
|пред бл. „Росица“
|44.
|Рено
|Р 6107 РМ
|8 м. 2013 г.
|45.
|Киа
|Р 3730 РК
|09 м. 2016 г.
|46.
|Фолксваген
|Р 1165 РХ
|10 м. 2016 г.
|пред бл. „Цибър“, вх. 2
|47.
|Фолксваген
|Р 6646 РХ
|8 м. 2018 г.
|пред бл. „Осъм“, вх. А
|48.
|Опел
|Р 0765 АТ
|5 м. 2019 г.
|пред бл. „Ахелой 1-2“
|49.
|Фиат
|Р 2386 ВК
|8 м. 2020 г.
|50.
|Пежо
|В 2113 ВК
|6 м. 2017 г.
|51.
|Опел
|Р 1569 РН
|10 м. 2020 г.
|52.
|Пежо
|Р 3756 ВР
|1 м. 2018 г.
|53.
|Рено
|Р 3599 РМ
|1 м. 2019 г.
|54.
|Опел
|Р 5207 РН
|2 м. 2020 г.
|55.
|Москвич (бял)
|Р 3986 РА
|няма данни
|56.
|Сеат
|Р 3503 РХ
|7 м. 2018 г.
|до бл. „Тулча“
|КВ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“
|№
|МАРКА
|РЕГ. НОМЕР
|ПОСЛЕДНО ПРЕМИНАТ ГТП
|МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
|1.
|Фолксваген
|РА 0193 АН
|8 м. 2018 г.
|Зад хотел „Милениум“
|2.
|Нисан
|Р 5383 РН
|10 м. 2019 г.
|3.
|Рено
|Р 9936 РР
|11 м. 2020 г.
|Пред бл. „Добруджа“, до вх. „К“
|4.
|Опел
|Р 0993 РХ
|8 м. 2019 г.
|Бл. „Шабла“, пред вх. 3
|5.
|Мазда
|Р 1181 ВС
|6 м. 2020 г.
|6.
|Ивеко
|Р 7635 АМ
|2 м. 2018 г.
|7.
|Фолксваген
|Р 7119 РВ
|9 м. 2020 г.
|Бл. „Янтра-1“, до вх. „А“
|8.
|Рено
|Р 8728 АН
|11 м. 2018 г.
|До бл. „Марин Дринов“
|9.
|Ситроен
|Р 3388 АК
|3 м. 2020 г.
|До бл. „Дочо Михайлов“
|10.
|БМВ
|РР 0719 ВА
|7 м. 2019 г.
|11.
|Ситроен
|Р 0452 ВР
|10 м. 2020 г.
ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ
|1.
|Сеат
|СА 3922 ВН
|8 м. 2019 г.
|Бул. „Цар Освободител“,пред бл. „Проектант-1“
|2.
|Форд
|Р 4253 КМ
|11 м. 2020 г.
|3.
|Мерцедес
|Р 6606 ВС
|7 м. 2020 г.
|4.
|Фиат
|РР 9791 АМ
|5 м. 2020 г.
|5.
|Форд
|Р 3246 РМ
|6 м. 2019 г.
|6.
|Москвич
|без рег. номер
|10 м. 2018 г.