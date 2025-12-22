Снежанка и елфите на Дядо Коледа раздават коледни късметчета на пътниците в градския транспорт в Бургас

понеделник, декември 22, 2025
Снежанка, Коледната звезда и верните помощници на Дядо Коледа – елфите, раздават днес и утре /22 и 23 декември/ коледни късметчета и картички на пътниците в градския транспорт на Бургас.

Инициативата е на млади учители от три бургаски детски градини – „Вълшебство“, „Радост“ и „Ран Босилек“, с подкрепата на Община Бургас и „Бургасбус“, а коледните изненади са изработени от малчуганите в градините.

Снежанка и нейните помощници ще подарят усмивки и добро настроение на пътниците в основните транспортни линии – Б1, Б2, 12, 15, а веднага след това ще зарадват пазаруващите и нищо неподозиращи бургазлии на пазар „Краснодар“. 

