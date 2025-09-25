По покана на Градската художествена галерия Снежана Петрова подреди самостоятелна изложба живопис в Община Мездра под наслов „Светлинен код“. Откриването й уважиха служители в Общинската администрация, близки и приятели на авторката, която е уредник на Арт център „Калето“ в Археологически комплекс „Калето“.

Експозицията включва 9 абстрактни живописни творби, изпълнени с акрилни бои: „Пулсиращо сърце“, „Безкрайност“, „Пламък“, „Зелена хармония“, „Чувства и мисли“, „Резонанс“, „Експлозия“, „Божествен код“ и „Светлинен код“.

„Картините на Снежана са наситени с вътрешна енергия и въздействат с интензивни, чисти, ярки цветове и динамични структури, подчерта при откриването на изложбата Светла Дамяновска, главен експерт „Културно наследство и религиозни дейности“ в Община Мездра и уредник на Градската художествена галерия. Те пресъздават философията на живота във всичките му проявления и измерения.

И най-интересното: въздействат различно на всеки един зрител, което ги прави многолики. Нека завърша с един цитат обобщение, каза в заключение Дамяновска: „Единната висша геометрия засега не се поддава на разкриване, невъзможно е тя да бъде описана или представена“. И бих добавила: не е нужна напълно да разбираме красотата, достатъчно е да умеем да й се наслаждаваме.“

„Картините „говорят“, сподели от своя страна Снежана Петрова. Огледалото показва образа на лицето, изкуството показва душевността, душата на човека. Затова в една абстрактна картина има хиляди картини, защото човек като погледне една картина, той вижда, тя изразява неговата душевност.“

От името на Община Мездра кметът Иван Аспарухов поздрави авторката с изложбата, пожела й да продължава да твори и й подари букет червени рози.

Това е втората самостоятелна изложба живопис, с която Снежана Петрова гостува в Община Мездра – първата беше открита преди 5 години, през 2020 г.

Експозицията може да бъде разгледана до края на месец септември във фоайето на втория етаж в сградата на Общинската администрация.

