сряда, ноември 19, 2025
Снежана Апостолова ще изпълнява функциите кмет на Варна от 19 ноември до 5 декември

Със заповед на кмета на Община Варна Благомир Коцев е разпоредено от днес – 19 ноември до 5 декември включително функциите кмет на Община Варна да се изпълняват от заместник-кмета Снежана Апостолова с всички произтичащи от това права и задължения, съгласно действащото законодателство.

Заповедта е на основание чл. 39, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Копие от заповедта е изпратена до областния управител, председателя на Общинския съвет и кметовете на райони и кметства.

