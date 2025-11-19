Снежана Апостолова ще изпълнява функциите кмет на Варна от 19 ноември до 5 декември

Със заповед на кмета на Община Варна Благомир Коцев е разпоредено от днес – 19 ноември до 5 декември включително функциите кмет на Община Варна да се изпълняват от заместник-кмета Снежана Апостолова с всички произтичащи от това права и задължения, съгласно действащото законодателство.

Заповедта е на основание чл. 39, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Копие от заповедта е изпратена до областния управител, председателя на Общинския съвет и кметовете на райони и кметства.

