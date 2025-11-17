понеделник, ноември 17, 2025
Последни:
Региона

Снежана Апостолова изпълнява функциите кмет на Варна на 17 ноември

Редактор

 Със своя заповед за заместване Благомир Коцев определи Снежана Апостолова за изпълняващ функциите кмет на Община Варна за днес – 17 ноември 2025 г.

Заповедта е на основание чл. 39, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) във връзка с платен годишен отпуск на кмета Коцев за горепосочената дата.

Това е поредната заповед за заместване по полагаем отпуск, издадена от кмета Коцев от 8 юли насам, с която той посочва свой заместник за изпълняващ функциите кмет. Копие от нея е изпратено до Областния управител на Варна, председателя на Общинския съвет и кметове на райони и кметства.

Интересно от мрежата

Вижте още

23 години Асоциация „Еврорегион Данубиус“

Редактор

Стотици граждани на Гоце Делчев аплодираха Ансамбъл „Филип Кутев“ на концерт за Деня на Будителите

Редактор

ОИЦ – Хасково организира информационно събитие с ученици

Редактор

Pin It on Pinterest