Снежана Апостолова изпълнява функциите кмет на Варна на 17 ноември

Със своя заповед за заместване Благомир Коцев определи Снежана Апостолова за изпълняващ функциите кмет на Община Варна за днес – 17 ноември 2025 г.

Заповедта е на основание чл. 39, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) във връзка с платен годишен отпуск на кмета Коцев за горепосочената дата.

Това е поредната заповед за заместване по полагаем отпуск, издадена от кмета Коцев от 8 юли насам, с която той посочва свой заместник за изпълняващ функциите кмет. Копие от нея е изпратено до Областния управител на Варна, председателя на Общинския съвет и кметове на райони и кметства.

