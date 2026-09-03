Смолян ще се хване на огромно българско хоро в сърцето на Родопите

Над 200 хороигралци от цялата страна се очакват на 4-тото Общо българско хоро със специалното участие на Валя Балканска и Петър Янев

Смолян ще се превърне в столица на българското хоро на 13 септември 2026 г., когато градът ще бъде домакин на 4-тото Общо българско хоро. Очаква се събитието да събере над 200–250 любители на народните танци от различни краища на страната.

Празникът ще се проведе от 16:30 до 20:00 часа на площад „Възраждане“, пред НЧ „Кирил Маджаров – 1866“ в квартал Устово.

Специални гости ще бъдат легендарните родопски изпълнители Валя Балканска и Петър Янев, които ще внесат автентичния дух на Родопите в големия фолклорен празник.

Хороигралци от цяла България пристигат в Смолян

Очакват се участници от Видин, Русе, София, Велинград, Пазарджик, Пловдив, Асеновград, Варна, Казанлък, Стара Загора, Пирдоп и други населени места. Към тях ще се присъединят и любители на народните танци от Смолян и областта.

Идеята е всички заедно да се хванат ръка за ръка и да извият едно голямо българско хоро в сърцето на Родопите.

Събитието няма състезателен характер и е отворено за всички, които обичат българския фолклор, независимо от възрастта и танцовия им опит.

Традицията започва от Пловдив

Идеята за Общото българско хоро се ражда сред общностите, които организират неделни хора в различни градове на страната.

През последното десетилетие традицията на неделното хоро постепенно се възражда. В Пловдив, Пазарджик, Варна и други места подобни инициативи се провеждат от години, а постепенно към тях се присъединяват София, Казанлък, Велинград, Видин, Бургас, Смолян и още градове.

Първото голямо Общо неделно хоро се провежда през 2023 г. в Пловдив. Година по-късно домакин е Казанлък, а през 2025 г. щафетата поема Пазарджик.

През 2026 г. редът идва на Смолян.

Валя Балканска и Петър Янев ще бъдат специални гости

Кулминация в програмата ще бъде участието на Валя Балканска и Петър Янев. Присъствието на двамата емблематични родопски изпълнители ще превърне срещата в празник на музиката, песента и танца.

Организаторите отправят покана към всички жители и гости на Смолян да се включат в голямото хоро на 13 септември.

4-тото Общо българско хоро – 2026 се организира от „ХорА за хората Смолян“ със съдействието на НЧ „Кирил Маджаров – 1866“ в кв. Устово и с подкрепата на Община Смолян.