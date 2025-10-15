сряда, октомври 15, 2025
Служители на областна администрация Пловдив ще се включат утре в акцияпо кръводаряване

Служители на Областна администрация Пловдив ще се включат утре за втори
път в рамките на тази година в кампанията „Дари кръв, спаси живот!“. 
Акцията по безвъзмездно и доброволно кръводаряване се осъществява от
„Районен център за трансфузионна хематология” – Пловдив.

Мобилният кабинет на центъра ще бъде разположен пред сградата на
Областна администрация утре от 09.00 до 13.00 часа.

Призоваваме пловдивчани и гости на града да се включат в благородната
инициатива, за да помогнат на нуждаещите се пациенти в лечебните
заведения.

Центърът осигурява качествена и безопасна кръв и кръвни продукти за
всички болници в Пловдив и в цяла Южна България.

