Служители на областна администрация Пловдив ще се включат утре в акцияпо кръводаряване
Служители на Областна администрация Пловдив ще се включат утре за втори
път в рамките на тази година в кампанията „Дари кръв, спаси живот!“.
Акцията по безвъзмездно и доброволно кръводаряване се осъществява от
„Районен център за трансфузионна хематология” – Пловдив.
Мобилният кабинет на центъра ще бъде разположен пред сградата на
Областна администрация утре от 09.00 до 13.00 часа.
Призоваваме пловдивчани и гости на града да се включат в благородната
инициатива, за да помогнат на нуждаещите се пациенти в лечебните
заведения.
Центърът осигурява качествена и безопасна кръв и кръвни продукти за
всички болници в Пловдив и в цяла Южна България.