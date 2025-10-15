Служители на областна администрация Пловдив ще се включат утре в акцияпо кръводаряване

Служители на Областна администрация Пловдив ще се включат утре за втори

път в рамките на тази година в кампанията „Дари кръв, спаси живот!“.

Акцията по безвъзмездно и доброволно кръводаряване се осъществява от

„Районен център за трансфузионна хематология” – Пловдив.

Мобилният кабинет на центъра ще бъде разположен пред сградата на

Областна администрация утре от 09.00 до 13.00 часа.

Призоваваме пловдивчани и гости на града да се включат в благородната

инициатива, за да помогнат на нуждаещите се пациенти в лечебните

заведения.

Центърът осигурява качествена и безопасна кръв и кръвни продукти за

всички болници в Пловдив и в цяла Южна България.

Facebook

Twitter



Shares