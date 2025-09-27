Словото превзема сцената на „Роди се звезда“

На 29 октомври от 19.00 ч. литературата превзема Сцена „Централни хали“.



Своето творчество ще представи младият талант Денис Олегов.

Денис е публикувал стихове в издания като LiterNet, Литературен свят, сп. „Пламък“, Poetas del Mundo (Чили), AlyumAlthamen (Йордания) и др. За стихосбирката си „Вечен чужденец“ (2020) получава наградата „Димитьр Бояджиев“, а през 2021 г. – и гранпри от конкурса „Небесни меридиани“. През 2023 г. пиесата му „Графоманът“ е наградена от Шуменския театър на ежегодните Друмеви празници. Негови творби са достигали полуфинал в конкурса Mili Dueli и включени в лонглиста в конкурса „Лицей“ в Русия. Превеждан е на английски, испански, португалски, руски, сръбски и арабски. Съосновател е на литературния проект „Отвъд кориците“, като книгата на Олегов „Оправдание за съществуване“ е първата книга на едноименното издателство.

Както винаги, входът е свободен!

Дирекция „Спорт и младежки дейности" на Столична община кани всички младежи, които живеят в София и искат да покажат таланта си, да кандидатстват до 5 октомври в категориите: Музика, Театър, Танц, Изобразителни изкуства, Фотография, Литература, Наука, Екология, Проекти с кауза (представяния).

Пълната информация за инициативата е достъпна на официалния електронен портал на Столична община.

