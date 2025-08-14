След предложения на граждани: Автобусна линия № 16 променя празничното си разписание

Автобусна линия № 16 ще бъде с ново празнично маршрутно разписание от 18 август.

Екипът на „Общински транспорт Русе“ променя графика на линията, като го съобразява с постъпилите предложения от граждани. Часовете на тръгване от началните пунктове са синхронизирани, за да се подобри свързаността между различните зони и жилищните квартали.

Автобусът ще се движи по съответните маршрути, както следва:

Часове на тръгване от Гара Разпределителна – 05:10, 06:25, 08:45, 10:35, 12:40, 14:35; 16:10, 18:00, 20:20 ч.

Часове на тръгване от Гара Долапите – 05:45, 07:25, 09:45, 11:35, 13:40, 15:15, 17:10; 19:00; 21:20 ч.

Подчертаните курсове са до и от Метро.

Община Русе призовава гражданите, които използват услугите на обществения превоз по тази линия, да планират своите пътувания, съобразявайки се с извършените промени.

Подробната информация за промените в горепосочените линии ще бъде налична на електронните табла по спирките на градския транспорт, както и в сайтовете на Община Русе и на „Общински транспорт Русе“.

