След два дни започва турнира по мини-волейбол “Малки великани”

След два дни стартира веригата по мини-волейбол “Малки великани” за купата на Булстрад за малките любители на волейбола – смесени отбори, момичета и момчета, от 5 и 6 клас.

Тя е ежегодна инициатива и се провежда от 2018 г. от ЗEАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“.

Тази година на 06.11.2025 г. от Бургас и областта отново ще се включат 16 училища с отборите си по волейбол. “Малки великани” се реализира в Бургас, Варна, Благоевград, Велико Търново, Пловдив, Русе, София, Стара Загора, и др. със съдействието и на общините.

Това е дългосрочна инициатива в подкрепа на активния и здравословен начин на живот на подрастващите и в интерес към развитието на волейбола.

Националната верига от турнири по мини-волейбол е насочена към развиване на социалните умения на учениците чрез спортни и отборни активности, поднесени по атрактивен за тях начин.

За училищата, които успешно ще се включат в Предизвикателството „Малки великани” ще има много емоции и заслужени награди.

Facebook

Twitter



Shares