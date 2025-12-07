Слави Панайотов – The Clashers се срещна с бургаските си фенове

Един от най-интересните акценти в тазгодишната празнична програма на Община Бургас за Никулден е срещата на популярния, обичан и най-успешен български влогър – Слави Панайотов-The Clashers с бургаските му фенове.

От сцената на площад „Атанас Сиреков“ Слави – The Clashers им разказа любопитни истории за родния им град – за първия бургаски гларус Петьо Пандира, за посещението на първия човек в космоса Юрий Гагарин в Бургас през 1966 г., за първия кмет на Бургас Нико Попов, за най-големия български дарител Александър Георгиев – Коджакафалията, за синът на Райна Попгеоргиева – Георги Дипчев, който е един от основателите и първи директор на Механотехникума в Бургас и други.

Програмата на Община Бургас за Никулден продължава в 17:00 часа в Дружеството на художниците на ул. „Александровска“ № 22 с традиционната Никулденска изложба и връчване на наградите „Художник на годината“ и „Бург на годината“.

Кулминацията на празника ще бъде в 17:30 часа на площад „Тройката“, където ще се проведе големият празничен Никулденски концерт, по време на който ще бъдат включени светлините на коледната елха и поставено началото на коледните чествания. На сцената ще излязат Рафи Бохосян & Бенд и Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“.

