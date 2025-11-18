вторник, ноември 18, 2025
Славейковото училище в Бургас грейна с цветовете на родния трибагреник , десетки инициативи съпътстваха празника

Празничната седмица в ОУ „П. Р. Славейков“ премина под яркото и емоционално мото „Моето любимо училище“, поставяйки в центъра инициативи, които превърнаха училището в сцена на творчество, активност и силен училищен дух.

Ученици, родители и учители се включиха в Дните на отворени врати, където училището оживя като една голяма общност, обединена от мисълта за бъдещето на децата. Програмата допълниха театрални постановки „Мъдростта на приказките“, концерти, рецитали, спортен маратон и конкурс за рисунка.

Сред акцентите в програмата бяха Дните на ученическо самоуправление. Те позволиха учениците смело да поемат ролята на учители. Младежите поведоха класовете, показаха знания, увереност и пример за поведение, доказвайки, че са готови да участват активно в училищния живот.

В конкурсите „Моето любимо училище“ малки и големи Славейковци представиха своите идеи, рисунки, проекти и послания, показвайки колко обичат своето училище и колко голяма отговорност е да носиш името му. Инициативите бяха допълнени от въвеждането на новата ученическа униформа, която ще обедини още повече училищната общност.

Училището грейна в цветовете на българския трибагреник благодарение на дарителската кампания, част от Осмия благотворителен маратон, организиран от Училищното настоятелство. Родителите отново показаха, че училищната общност е силна, когато е единна. През годината, с подкрепата на Община Бургас, бе извършен и цялостен ремонт на покрива, осигурявайки по-добра и сигурна среда за децата.




114 години история и традиции

ОУ „П. Р. Славейков“ отбелязва своя 114-годишен юбилей – повече от век, през който училището е посрещнало и обучило хиляди ученици, превърнали се в успешни, достойни граждани на Бургас. През годините то се е развивало, обновявало и модернизирало, но винаги е съхранявало духа на просветителите и стремежа към знание.

Днес училището разполага с модерна база и висококвалифицирани педагогически специалисти, които продължават традицията на качествено образование и подкрепа към всяко дете.

Учениците на Славейковото училище продължават да прославят името му, завоювайки призови места на престижни национални и международни олимпиади. Техните успехи в различни конкурси и състезания са ярко доказателство за високото качество на обучение и отдадеността на преподавателите.

