„Скритата красота на Северния бряг“ – филм за магията на недокоснатото Черноморие

На 1 септември 2025 г. от 20:30 часа на сцена „Охлюва“ ще се състои официалната прожекция на документалния филм „Скритата красота на Северния бряг“ с режисьор Вивия Ники.

Това е едно поетично и визуално пътешествие по северното Черноморие на България – регион, изпълнен с история, редки видове птици и неподправена природна хармония.

Заснет в 4K / Full HD формат, филмът разгръща пред зрителя свят, който често остава извън туристическите маршрути, но впечатлява с красота и автентичност.

Какво ще видят зрителите:

• 60% от кадрите са заснети с дрон, което разкрива спиращи дъха гледки от птичи поглед;

• Защитени територии и солени езера, дом на редки и застрашени прелетни птици;

• Археологически обекти, свидетелстващи за хилядолетна история и културно наследство;

• Уникални скални пещери и природни феномени, вдъхновяващи усещане за вечност;

• Лендарт творби, посветени на връзката между човека и природата, които превръщат пейзажа в жива сцена на изкуството.

Мисията на филма

„Скритата красота на Северния бряг“ не е просто документален разказ, а покана към зрителите да се докоснат до недокоснатите кътчета на българското Черноморие. Основната цел на филма е да събуди по-дълбоко екологично осъзнаване и да вдъхнови за опазването на природното и културното наследство.

Кога и къде:

• Дата: 1 септември 2025 г.

• Час: 20:30 ч.

• Място: сцена „Охлюва“

За режисьора – Вивия Ники

Вивия Ники е режисьор и визуален артист, чиято работа се отличава с дълбока чувствителност към природата и връзката ѝ с човека. Нейният творчески подход комбинира документално кино, фотография и визуална поезия, като изгражда уникален стил на разказване.

През последните години тя се посвещава на проекти, свързани с екология, културно наследство и лендарт, в които търси нови начини да представи теми за устойчиво развитие и опазване на биоразнообразието.

„Скритата красота на Северния бряг“ е нейният най-нов филм и естествено продължение на творческите ѝ търсения – едновременно като режисьор, изследовател и артист, стремящ се да създава изкуство със смисъл и послание.

Входът е свободен – всички любители на киното, природата и изкуството са добре дошли.

