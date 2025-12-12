СКЛА „Берое“ награди най-изявените си спортисти за 2025 г. на традиционния си коледен празник

Клубът отправи благодарности за безрезервната подкрепа към Община Стара Загора и лично към кмета Живко Тодоров за обновеното тренировъчно игрище със загряваща лекоатлетическа писта

С емоционален коледен празник Спортният клуб по лека атлетика „Берое“ отпразнува финала на една успешна година, изпълнена с предизвикателства, успехи и увеличаване на броя на трениращите деца.

В закритата лекоатлетическа писта под УМБАЛ „Тракия“ празникът събра родители, които аплодираха своите деца, младежите на спортния клуб и изявените му спортисти и треньорския щаб, които получиха специални награди от клубното ръководство.

Тук беше и председателят на СКЛА „Берое“ Христо Качаров, който поздрави лекоатлетите за постигнатите резултати през 2025 г. и им пожела да бъдат здрави и да преследват със същото постоянство и упоритост целите си в различните спортни дисциплини.

Поздрав към родители, деца, младежи и треньори отправи и Eмилия Драгиева, зам.-председател на СКЛА „Берое“, сребърен медалист от световното първенство в Индианаполис (1987). Тя получи красив букет цветя от треньорския щаб, като признателност за грижите и всичко направено от нея през годините.

Към днешна дата в СКЛА „Берое“ активно трениращи са 263 деца на възраст от 6 до 18 години. Активно тренират и се състезават десетки мъже и жени до 30 години, както и много ветерани.

Клубът отправи благодарности за безрезервната подкрепа към Община Стара Загора и персонално към кмета Живко Тодоров за обновеното тренировъчно игрище със загряваща лекоатлетическа писта, която се ползва и от граждани, но е особено ценна за трениращите лекоатлети.

„Безкрайно сме благодарни за подкрепата и на „Металик“ АД, които освен цялостната си подкрепа към клуба през годините тази година закупиха за залата лег преса, подиум за щанги и комплект лост с дискове за силова подготовка. Новото оборудване създава условия за постигане на още по-добри резултати в ежедневната работа на спортистите“, отбеляза Емилия Драгиева.

Но най-големите благодарности бяха отправени към родителите на 6-7-годишните деца, които въпреки напрегнатото си всекидневие намират време да ги водят на тренировки и търпеливо да ги чакат. „Приносът на родителите е най-голям, защото от тяхното отношение към спорта днес зависи неговото бъдеще утре“, каза Емилия Драгиева.

Празникът продължи с награждаване на най-изявените деца в детската атлетика: Теа Миланова, Боян Миленов, Дарена Михова, Борис Добрев, Димитър Николов, Максим Димитров, Вяра Бонева, Любомир Денев, Габриела Янакиева, Антоан Тонев, Теодор Денев, Борис Николов, Борислав Тодоров, Ралина Начева, Калин Бечев, Маринела Михайлова.

Грамоти за своите постижения получиха и най-изявените деца до 14 години: Саня Динева, Деа Колева, Николета Николова, Бриана Бонева, Никол Минчева, Борис Иванов, Николай Иванов.

Специални отличия получиха медалистите на СКЛА „Берое“ за 2025 година: Михаил Пашов, Дария Цочева, Антония Анастасова, Стилиан Александров, Павел Петров, Калина Карачева, Зара Илиева, Алис Илиева, Мартин Драганов, Катерина Нестеренко, Християна Василева, Девора Аврамова, както и голяма звезда на старозагорския клуб при мъжете Тихомир Иванов, който не успя да присъства на празника заради тренировъчен процес в чужбина.

Награди за постигнатото 2-ро място в щафета на Националния шампионат за девойки до 20 години получиха Дария Цочева, Антония Анастасова, Алис Илиева и Калина Карачева.

Програмата продължи с обща загрявка на децата, много спортни игри по възрастови групи и раздаване на коледни подаръци.

