понеделник, ноември 10, 2025
Последни:
Региона

СКХГ „Берое“ сред най-добрите клубове по художествена гимнастика в България

Редактор

Старозагорският клуб е единственият представител на града в Държавното 
клубно първенство 2025

Спортен клуб по художествена гимнастика „Берое“ – Стара Загора представи 
града в Държавното клубно първенство 2025, категория „Елит“, проведено 
през изминалия уикенд в зала „София“.

В крайното класиране сред дванадесетте най-добри клуба в страната, 
старозагорският тим зае седмо място в крайното подреждане. СКХГ„Берое“ 
беше единственият представител на Стара Загора в елитната надпревара.

Първенството обхвана участие на клубове от всички възрастови групи и 
шестте уреда в художествената гимнастика. Сред състезаващите се бяха 
водещи отбори от страната, сред които „Левски Илиана“, „Левски“, „София 
Спорт 2017“, „Чар ДКС“, „Локомотив“, „Левски Плюс“, „Велбъжд“, „Нюанс 
НСА“, „Теа Денс“, „Тракия“ и „Левски Триадица“.

Отборът на СКХГ „Берое“ затвърди позицията си сред водещите школи в 
България, като постигнатият резултат е плод на последователна работа и 
подготовка през целия спортен сезон.

Интересно от мрежата

Вижте още

На 31 октомври – лекция на тема „Съвременни аспекти на клиничната токсикология”

Редактор

Представители на Националния младежки форум обсъдиха с Пенчо Милков идеи за развитие на града

Редактор

Приключи общинският кръг на дисциплината „Футбол 7“ от Ученическите игри 2025-2026 г.

Редактор

Pin It on Pinterest