СКХГ „Берое“ сред най-добрите клубове по художествена гимнастика в България

Старозагорският клуб е единственият представител на града в Държавното

клубно първенство 2025

Спортен клуб по художествена гимнастика „Берое“ – Стара Загора представи

града в Държавното клубно първенство 2025, категория „Елит“, проведено

през изминалия уикенд в зала „София“.

В крайното класиране сред дванадесетте най-добри клуба в страната,

старозагорският тим зае седмо място в крайното подреждане. СКХГ„Берое“

беше единственият представител на Стара Загора в елитната надпревара.

Първенството обхвана участие на клубове от всички възрастови групи и

шестте уреда в художествената гимнастика. Сред състезаващите се бяха

водещи отбори от страната, сред които „Левски Илиана“, „Левски“, „София

Спорт 2017“, „Чар ДКС“, „Локомотив“, „Левски Плюс“, „Велбъжд“, „Нюанс

НСА“, „Теа Денс“, „Тракия“ и „Левски Триадица“.

Отборът на СКХГ „Берое“ затвърди позицията си сред водещите школи в

България, като постигнатият резултат е плод на последователна работа и

подготовка през целия спортен сезон.

