СКХГ „Берое“ сред най-добрите клубове по художествена гимнастика в България
Старозагорският клуб е единственият представител на града в Държавното
клубно първенство 2025
Спортен клуб по художествена гимнастика „Берое“ – Стара Загора представи
града в Държавното клубно първенство 2025, категория „Елит“, проведено
през изминалия уикенд в зала „София“.
В крайното класиране сред дванадесетте най-добри клуба в страната,
старозагорският тим зае седмо място в крайното подреждане. СКХГ„Берое“
беше единственият представител на Стара Загора в елитната надпревара.
Първенството обхвана участие на клубове от всички възрастови групи и
шестте уреда в художествената гимнастика. Сред състезаващите се бяха
водещи отбори от страната, сред които „Левски Илиана“, „Левски“, „София
Спорт 2017“, „Чар ДКС“, „Локомотив“, „Левски Плюс“, „Велбъжд“, „Нюанс
НСА“, „Теа Денс“, „Тракия“ и „Левски Триадица“.
Отборът на СКХГ „Берое“ затвърди позицията си сред водещите школи в
България, като постигнатият резултат е плод на последователна работа и
подготовка през целия спортен сезон.