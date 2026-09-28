Сирените ще звучат в Мездра на 1 октомври – причината е техническа проверка

От Общината призовават гражданите да запазят спокойствие – ще бъде извършен планиран тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване

Община Мездра предупреждава жителите, че на 1 октомври 2026 г. (четвъртък) от 11:00 часа ще бъде извършен тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО).

Проверката се провежда в изпълнение на чл. 37, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност.

Какво ще чуят гражданите?

По време на теста ще бъдат задействани акустичните сиренни устройства на системата.

Чрез тях ще бъдат излъчени предварително записани съобщения, информиращи за провеждането на техническата проверка.

Ще прозвучат и акустичните сигнали „Национален сигнал за тревога“ и „Национален сигнал за край на тревогата“.

След приключването им ще бъде излъчено съобщение за край на техническата проверка.

Каква е целта на теста?

Проверката има за цел да установи техническото състояние и готовността на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване.

Тренировката е предназначена също за придобиване и поддържане на уменията на длъжностните лица за работа със системата.

Друга важна цел е гражданите да се запознаят със сигналите и да могат да ги разпознават при възникване на реална опасност.

От Община Мездра напомнят, че Националната система за ранно предупреждение и оповестяване се тества два пъти годишно – в първия работен ден на април и в първия работен ден на октомври.

Следователно задействането на сирените на 1 октомври е част от планирана техническа проверка на системата.